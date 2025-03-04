Warner Bros. завершила 2024 год с рекордными убытками, потеряв более 384 миллионов долларов. Одним из главных провалов стал Suicide Squad: Kill the Justice League, который не только провалился в продажах, но и принёс студии убытки в 200 миллионов долларов.
После такого провального года компания изменила стратегию и в 2025 году сосредоточится на ключевых франшизах, доказавших свою коммерческую привлекательность. В их число вошли Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat и вселенная DC.
В недавнем письме акционерам Warner Bros. официально подтвердила этот курс, заявив, что её игровое подразделение будет строиться вокруг этих четырёх франшиз, каждая из которых в прошлом приносила более миллиарда долларов выручки.
Наибольшую ставку студия делает на Hogwarts Legacy, которое стало самым успешным новым релизом 2023 года, разойдясь тиражом более 24 миллионов копий. Продолжение уже находится в разработке и является одним из главных приоритетов для Warner Bros.
Ранее мы рассказывали, что Warner Bros. закрыла Monolith Studios, которая разрабатывала игру про "Чудо-женщину". Проект несколько раз перезапускали и в конце концов он был отменён.