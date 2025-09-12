Получать обновления безопастности он будет до 2031 года.

Sony представила свой новый смартфон в среднем ценовом сегменте – Xperia 10 VII. Девайс получился достаточно компактным и сохранил основные фишки дорогих Xperia, включая кнопку камеры и 3,5-мм аудиоразъем, пишет GSMArena.

Спереди – 6,1-дюймовый OLED-экран с cоотношением сторон 19,5:9 и частотой обновления 120 Гц. Из-за нетипичного соотношения сторон и небольшой диагонали дисплея устройство удобно держать одной рукой. А пластиковый корпус обеспечил небольшой вес – всего 168 грамм.

Характеристики Sony Xperia 10 VII

Габариты : 153 × 72 × 8,3 мм, 168 грамм

: 153 × 72 × 8,3 мм, 168 грамм Дисплей : 6,1" (19,5:9), OLED, 2340 x 1080 пикселей, 120 Гц, 10-битная градация тонов, защита Gorilla Glass Victus 2

: 6,1" (19,5:9), OLED, 2340 x 1080 пикселей, 120 Гц, 10-битная градация тонов, защита Gorilla Glass Victus 2 Процессор : 8-ядерный Snapdragon 6 Gen 3 (4 нм, 2,4 ГГц, Adreno 710)

: 8-ядерный Snapdragon 6 Gen 3 (4 нм, 2,4 ГГц, Adreno 710) Память : 8+128 ГБ (есть поддержка microSD до 2 ТБ)

: 8+128 ГБ (есть поддержка microSD до 2 ТБ) Камера : основная камера 50 Мп с сенсором Exmor RS 1/1,56", диафрагма f/1.9, широкоугольный объектив 84°, гибридная OIS/EIS, сверхширокоугольный объектив 13 Мп 1/3" 123° с диафрагмой f/2.4. Фронтальная камера – 8 Мп, 26 мм, ƒ/2.0, 78°.

: основная камера 50 Мп с сенсором Exmor RS 1/1,56", диафрагма f/1.9, широкоугольный объектив 84°, гибридная OIS/EIS, сверхширокоугольный объектив 13 Мп 1/3" 123° с диафрагмой f/2.4. Фронтальная камера – 8 Мп, 26 мм, ƒ/2.0, 78°. Аккумулятор : 5000 мАч с быстрой зарядкой до 30 Вт.

: 5000 мАч с быстрой зарядкой до 30 Вт. Дополнительно : защита от воды и пыли IP65/68, боковой датчик отпечатков пальцев, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, USB 2.0.

: защита от воды и пыли IP65/68, боковой датчик отпечатков пальцев, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.4, USB 2.0. ОС: Android 15 (4 года обновлений системы, 6 лет обновлений безопасности).

Главное визуальное изменение – новый горизонтальный блок камер в форме "таблетки", напоминающий решения Google Pixel и недавно представленный iPhone Air.

Смартфон доступен в трех цветах: белый, черный и бирюзовый. В Европе его оценили в €449 (около 20 000 грн).

Ранее в этом месяце Motorola выпустила самый дешевый в мире смартфон с батареей на 7000 мАч. Также девайс получил дисплеи с частотой обновления 120 Гц и стильный дизайн в ярких цветах.

В 2025 году на рынке начали появляться телефоны с батареями 8000 мАч и даже 8300 мАч. А Realme и вовсе тизерит смартфон с аккумулятором 15 000 мАч.

