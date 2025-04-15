Медленная зарядка компенсируется плавной работой, камерой флагманского уровня и крутыми ИИ-функциями.

Специалисты портала Android Central изучили новый смартфон Google Pixel 9a, который анонсировали в марте, но выпустили в продажу только через месяц. Эксперты назвали аппарат лучшим из доступных Android-смартфонов на рынке.

"Если вы ищете продвинутый телефон на Android и не хотите тратить более 500 долларов, Google Pixel 9a – это смартфон, который вы должны купить. Он поставляется с несколькими заметными улучшениями по сравнению с Pixel 8a, несмотря на ту же стартовую цену в 499 долларов", – отметили обзорщики.

У телефона качественный 6,3-дюймовый дисплей P-OLED с частотой 120 Гц, который теперь может достигать пиковой яркости 2700 нит. В результате получился компактный девайс, пользоваться которым комфортно даже одной рукой, а заявленной яркости хватит и в солнечную погоду.

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С процессором Tensor G4 и 8 Гбайт ОЗУ смартфон работает так же быстро, как и остальные устройства серии Pixel 9. Железо позволяет запускать на устройстве множество полезных функций на основе ИИ, а в дополнение к Android 15 "из коробки" вы получите семь лет обновлений.

Как и следовало ожидать от смартфона Google (независимо от его цены), Pixel 9a оснащен системой основной камеры с двумя объективами, которая может конкурировать с некоторыми из лучших камерофонов на рынке. Камеру засыпали функциями с ИИ, которые выдают крутые фото и видео практически при любом освещении.

Батарея Pixel 9a имеет емкость 5100 мАч – от полной зарядки смартфон с легкостью живет полный рабочий день. Обозревателям Android Central не понравились только медленная беспроводная зарядка и тот факт, что для проводной зарядки нужно докупать отдельно адаптер.

Стоимость базовой версии на 8+128 ГБ составляет 500 долларов или 21 000 грн. Это на $100 дешевле iPhone 16E от Apple, который вышел с одинарной камерой, 60-герцовым экраном и без MagSafe.

В свою очередь недорогой Samsung оказался лучше по соотношению "цена-качество", чем Galaxy S25. Galaxy A56 предлагает 90% опыта примерно за 60% стоимости флагмана, считают обозреватели Android Authority.

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