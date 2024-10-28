Производитель "воскресит" культовый компьютер iMac G4 в виде устройства для умного дома.

Компания Apple готовит сюрприз для фанатов iMac G4. Как сообщает инсайдер Марк Гурман, производитель "воскресит" культовый компьютер 20-летней давности в виде устройства умного дома.

Речь идет о неком многофункциональном хабе, который совместит возможности iPad, Apple TV и HomePod. Гурман пишет, что девайс получит полусферическую основу с небольшим дисплеем, расположенным под углом, и подставку в стиле iMac G4 (2002).

Что интересно, дисплей устройства будет не прямоугольным, как у iPad, а квадратным, размером в "два iPhone, поставленных рядом". Благодаря небольшому размеру дисплея компания рассчитывает снизить цену на новинку. В компании уверены, что так пользователи будут размещать по одному такому устройству в разных комнатах.

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Неназванный девайс получит собственную операционную систему homeOS и "подойдет" для FaceTime, использования "Заметок" и "Календаря" и показа фото и видео. Также устройство будет выступать центром для управления умным домом и колонкой.

Презентация устройства ожидается весной следующего года. Также Apple готовит и более премиальную версию с механической конечностью, которая сможет наклонять, поднимать, опускать и вращать дисплей на 360 градусов. Этот девайс будет стоить около $1000 и появится не раньше 2026 года

Все устройства, которые Apple покажет в ближайшие пол года

До конца октября компания представит первые Mac на базе чипа M4. Нас ждет 14- и 16-дюймовый MacBook Pro, новые iMac и Mac Mini, и, возможно, новые версии Magic Mouse, Magic Keyboard и Magic Trackpad.

В рамках весенней презентации 2025 года ожидается анонс MacBook Air с чипом М4, iPad Air и нового доступного iPhone SE, характеристики которого порадуют даже Android-юзеров.

Напомним, ранее в этом месяце Apple представила новый iPad mini. Компактный планшет обзавелся процессором A17 Pro под ИИ-возможности Apple Intelligence, но остался в прежнем дизайне.

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