Как отмечают эксперты Алло, в 2025 году уже более 70% покупателей беспроводных моделей называют главным критерием выбора именно сочетание высокой автономности (от 30 часов) и активного шумоподавления (ANC). Спрос на такие устройства, по их данным, вырос на 65% всего за последние два года. Эта статья поможет разобраться, как выбрать идеальные наушники JBL﻿ для путешествий и активного отдыха, чтобы забыть о розетке и наслаждаться чистым звуком где угодно.

Автономность: музыка без остановки

Ключевой параметр для любых портативных наушников — время работы от батареи. Флагманские накладные модели JBL 2025 года, такие как JBL Live 770NC, обеспечивают до 50 часов прослушивания с включенным активным шумоподавлением (ANC) и до 65 часов без него. Этого хватает на трансатлантический перелет и обратную дорогу без единой подзарядки.​

Внутриканальные модели (TWS), например, JBL Live Pro 2, работают от одного заряда около 8–10 часов. Однако их компактный зарядный кейс содержит еще 3–4 полных цикла зарядки, увеличивая общее время до 40 часов. Технология быстрой зарядки позволяет получить 2–3 часа музыки всего за 10–15 минут подключения к питанию.

Эксперты Алло подчеркивают, что для путешественников и тех, кто постоянно в движении, именно высокая автономность и быстрая зарядка являются критически важными параметрами при выборе наушников.​​

Мобильность и компактность для жизни в движении

Мобильность достигается не только за счет отсутствия проводов. Инженеры JBL уделяют огромное внимание эргономике и материалам. Накладные модели, несмотря на крупные динамики, часто получают складную конструкцию. Например, чаши поворачиваются и складываются внутрь оголовья, что позволяет убрать их в небольшой жесткий чехол и защитить при транспортировке. Вес таких моделей редко превышает 250–300 г, что делает их комфортными для многочасового ношения.

Внутриканальные наушники — эталон портативности. Вес одного модуля составляет всего 4–5 г, они практически не ощущаются в ушах. Их зарядный кейс легко помещается в карман джинсов или небольшое отделение рюкзака. Это идеальный выбор для тех, кто ценит минимализм и хочет, чтобы музыка всегда была под рукой, не занимая лишнего места.​

Функциональность и технологии 2025 года

Современные наушники — это не просто динамики, а сложные технологические гаджеты. В 2025 году стандарт Bluetooth 5.2 уступает место более совершенному Bluetooth 5.3. Это стандарт беспроводной связи, который предлагает несколько ключевых улучшений: пониженное энергопотребление, более стабильное и быстрое соединение, а также повышенную помехоустойчивость, что особенно заметно в местах с большим количеством беспроводных сетей (аэропорты, кафе).​

Активное шумоподавление (Adaptive Noise Cancelling) — это технология, которая с помощью микрофонов анализирует окружающий звук и создает "антишум" в противофазе, отсекая гул транспорта или разговоры. Продвинутые модели JBL используют адаптивную версию, которая автоматически регулирует интенсивность отсечения шумов в зависимости от обстановки.

Технологии TalkThru и Ambient Aware позволяют одним нажатием кнопки приглушить музыку и усилить внешние звуки, чтобы поговорить с кем-то или услышать объявление на вокзале, не снимая наушников.​

Одной из самых полезных функций для тех, кто живет в режиме многозадачности, стала технология Multipoint. Это стандарт Bluetooth-подключения, который позволяет наушникам поддерживать одновременное соединение с двумя источниками звука. Например, можно смотреть фильм на ноутбуке и при этом оставаться на связи со смартфоном. Как только на телефон поступает звонок, наушники автоматически ставят видео на паузу и переключаются на вызов.

После завершения разговора воспроизведение на ноутбуке возобновляется. Это избавляет от необходимости вручную переподключать наушники и позволяет не пропустить ничего важного.

Типы наушников: накладные против внутриканальных

Выбор между накладными и внутриканальными моделями зависит от сценариев использования:

Накладные наушники, благодаря крупным 40-мм динамикам, обеспечивают более насыщенный и объемный звук с глубокими басами. Они полностью охватывают ухо, создавая отличную пассивную шумоизоляцию и комфорт при длительном ношении. Это делает их фаворитами для долгих перелетов, работы в офисе или домашнего прослушивания. Внутриканальные (TWS) модели выигрывают в компактности и удобстве для активного использования. Они надежно фиксируются в ушной раковине и не мешают при занятиях спортом. Многие модели, такие как JBL Reflect Flow, защищены от пота и влаги по стандарту IPX7, что позволяет использовать их во время интенсивных тренировок или под дождем.

По мнению экспертов Алло, для повседневного городского ритма и спорта лучше подходят TWS-модели, тогда как для максимального погружения в музыку и комфорта в путешествиях непревзойденными остаются накладные наушники.​

Доступная цена и соотношение стоимости и качества

JBL зарекомендовал себя как бренд, предлагающий передовые технологии по доступной цене. В ассортименте компании есть как бюджетные линейки (Tune, Wave), так и флагманские серии (Tour, Live), что позволяет подобрать устройство под любой запрос. Даже в начальных моделях часто присутствуют функции, ранее доступные только в премиум-сегменте, например, базовое активное шумоподавление или поддержка голосовых ассистентов.​

Эксперты Алло советуют: чтобы не переплачивать, в первую очередь определитесь с главным сценарием использования — спорт, путешествия или прослушивание музыки дома.

Топовые модели JBL 2025 года для путешественников

В 2025 году актуальными моделями для активного образа жизни считаются:

JBL Tour One M3 — флагманская накладная модель с лучшей в линейке системой адаптивного шумоподавления. Обеспечивает до 50 часов работы и поддерживает технологию пространственного звука JBL Spatial Sound для полного погружения.​ JBL Live 770NC — сбалансированные накладные наушники с рекордной автономностью до 65 часов. Оснащены адаптивным ANC, функциями TalkThru и Ambient Aware.​ JBL Live Pro 2 TWS — популярные внутриканальные наушники с эффективным ANC, качественным звуком и 10 часами работы от одного заряда. Идеальны для города и поездок.​ JBL Tune Flex 2 — универсальные TWS-наушники с хорошим шумоподавлением и защитой от брызг, которые подойдут как для офиса, так и для легких тренировок.​

Этот список демонстрирует, что JBL предлагает решения для разных задач и бюджетов, сохраняя при этом фокус на качестве звука и надежности.

Как выбрать свои наушники JBL: советы экспертов Алло

Чтобы не растеряться в многообразии моделей, эксперты Алло рекомендуют ответить на несколько простых вопросов перед покупкой:

Где чаще всего будут использоваться наушники? Для шумного транспорта и самолетов — накладные с максимальным ANC. Для спорта и прогулок — компактные и влагозащищенные TWS. Насколько важна автономность? Если впереди долгие поездки без доступа к розетке, выбирайте модели с временем работы от 40 часов. Для ежедневных поездок по городу достаточно 20–25 часов общего времени работы с кейсом. Какие функции обязательны? Активное шумоподавление — маст-хэв для концентрации. Режим прозрачности (Ambient Aware) важен для безопасности на улице. Поддержка нескольких устройств — для удобного переключения между ноутбуком и смартфоном.

Эксперты Алло советуют перед покупкой ознакомиться с полным ассортиментом на сайте allo.ua. Там можно детально сравнить характеристики разных моделей и прочитать отзывы других пользователей, чтобы выбрать устройство, которое идеально подойдет под личные задачи.​

Выводы

В 2025 году наушники JBL предлагают идеальный баланс между автономностью, компактностью и передовыми технологиями. Благодаря таким инновациям, как Bluetooth 5.3 и адаптивное шумоподавление, они обеспечивают высокое качество звука и комфорт в любых условиях. Независимо от того, выбираете ли вы накладную модель для трансконтинентального перелета или миниатюрные TWS для утренней пробежки, JBL предлагает надежное решение.

