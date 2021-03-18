Строгие карантинные ограничения вводятся в столице на ближайшие три недели.

В связи со значительным распространением коронавируса в Киеве с 20 марта вводится жесткий карантин. Строгие ограничения будут действовать в течение трех недель - до 9 апреля включительно.

Какие запреты будут действовать в Киеве

Столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении усиленных карантинных ограничений. Под запретом, в частности:

работа кинотеатров, театров, музеев, концертных залов;

работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. м на 1 человека);

проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других), а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Что будет разрешено в Киеве

В связи со сложной эпидемической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в течение ближайших трех недель все предприятия и организации столицы будут работать с определенными особенностями. Речь идет, в частности, о следующем:

все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;

частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы (кроме предприятий критической инфраструктуры);

заведения общественного питания будут работать исключительно навынос;

автозапровочные станции будут открыты при условии соблюдения строгих норм и без работы кафе;

парикмахерские, салоны красоты, фитнес и спортивные залы будут работать по предварительной записи (но спортзалы – без групповых занятий);

детские сады будут открыты, а школы после каникул перейдут на дистанционное обучение;

общественный транспорт столицы продолжит работать в обычном режиме с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима, а также с заполненностью мест для сидения на 50%.

Заболеваемость COVID-19 и карантин в Киеве

За предыдущие сутки, 17 марта, в Киеве выявили более тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом увеличивается количество госпитализированных пациентов.

В связи с эпидемической ситуацией в Киеве с 18 марта ученики 5-11 классов ушли на весенние каникулы, а учреждения профессионального образования и школы, работающие не по семестровой системе, перевели на дистанционное обучение.

В настоящее время Киев находится в оранжевой зоне карантина. Однако столичный мэр Виталий Кличко ранее предупредил, что столица может вскоре попасть в красную зону карантина, если не принять меры.

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Автор: Алина Вишневская