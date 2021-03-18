Карантин в Киеве - что запретят с 20 марта / фото УНИАН, Сергей Чузавков

В связи со значительным распространением коронавируса в Киеве с 20 марта вводится жесткий карантин. Строгие ограничения будут действовать в течение трех недель - до 9 апреля включительно.

Какие запреты будут действовать в Киеве

Столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение о введении усиленных карантинных ограничений. Под запретом, в частности:

  • работа кинотеатров, театров, музеев, концертных залов;
  • работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
  • проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв. м на 1 человека);
  • проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других), а также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Что будет разрешено в Киеве

В связи со сложной эпидемической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в течение ближайших трех недель все предприятия и организации столицы будут работать с определенными особенностями. Речь идет, в частности, о следующем:

  • все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;
  • частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы (кроме предприятий критической инфраструктуры);
Карантин в Киеве - какие ограничения будут действовать с 20 марта / фото ua.depositphotos.com
  • заведения общественного питания будут работать исключительно навынос;
  • автозапровочные станции будут открыты при условии соблюдения строгих норм и без работы кафе;
  • парикмахерские, салоны красоты, фитнес и спортивные залы будут работать по предварительной записи (но спортзалы – без групповых занятий);
  • детские сады будут открыты, а школы после каникул перейдут на дистанционное обучение;
  • общественный транспорт столицы продолжит работать в обычном режиме с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима, а также с заполненностью мест для сидения на 50%.

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Автор: Алина Вишневская