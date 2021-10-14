К поздравлениям президента присоединилась и первая леди Елена Зеленская, которая рассказала о героическом подвиге украинок в ВСУ "наравне с мужчинами".

Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем защитников и защитниц Украины.

Текст приветствия обнародован на сайт главы государства.

"Этот всенародный праздник вобрал в себя глубинные исторические традиции украинцев и неразрывно соединился с праздником Покрова и Днем Украинского казачества. В эти тяжелые для Украины годы вы ежедневно совершаете подвиг — с оружием в руках обороняете родную землю от российского агрессора", - отметил глава государства, обращаясь к защитникам и защитницам.

От имени украинского народа он поблагодарил защитников и защитников Украины за добросовестное выполнение военного, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование.

"Низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто в разные времена национальной истории погиб в борьбе за свободу и независимость Украинского государства", - добавил президент.

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По его словам, вера, правда и доблесть как символы праздника Покрова всегда помогали украинцам выстоять в борьбе с врагами и в дальнейшем вдохновляют нас на победу.

"Пусть несокрушимый и непокоренный казацкий дух защитников украинской земли всех поколений навсегда будет для нас неисчерпаемым источником вдохновения для развития современной и крепкой Украины", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, первая леди Украины Елена Зеленская также поздравила граждан с большим праздником. В этом году он особенный, поскольку в новом формате отмечается впервые - День защитников и защитниц.

Свой пост с поздравлением она опубликовала на своих страницах в социальных сетях Instagram и Facebook.

Елена Зеленская подчеркнула, что давно было заведено то, что роль защитника уверенно выполняют именно мужчины, а женщинам назначается роль тех, кого нужно защищать. Именно поэтому вклад женщин в защиту Украины оставался на втором плане, что было дикой несправедливостью. Теперь, как пишет Елена Зеленская, все изменится. На сегодня в рядах Вооруженных сил Украины уже более 31 тысячи женщин.

"Они наравне с мужчинами защищают мир и спокойствие в нашей стране. Пора признать это равенство и гордиться тем, что в Украине одинаково почитают как мужчин, так и женщин, защищающих Родину. Спасибо всем-всем защитникам и защитницам Украины. Желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям, вдохновения на службе и мира всем нам" - сказано в сообщении под постом.

Как писал УНИАН, сегодня в Украине отмечают День защитников и защитниц, День украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы.

Официально этот день является выходным.

14 октября стало государственным праздником с 2014 года на фоне усиления в обществе идей декоммунизации и вооруженной агрессии России на Донбассе. Праздник ввел своим указом на то время президент Украины Петр Порошенко. В то же время он отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, который в СССР был Днем Советской армии и Военно-морского флота.

Датой праздника неслучайно выбрали 14 октября, ведь в этот день отмечают также День украинского казачества, символом которого была Богородица.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Виктория Токарева