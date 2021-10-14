В День защитников и защитниц Украины мы чтим подвиг всех героев, которые сражались за независимость Украины.

День защитников и защитниц Украины – относительно молодой праздник, в который мы чествуем героев страны. Некоторые украинцы относятся к нему как к мужскому дню и поздравляют всех мужчин и юношей. Другие чтят в этот день служивших мужчин и женщин. Вне зависимости от отношения к празднику радуются ему все, ведь сегодня официальный выходной.

Напомним, сегодня отмечается ещё один важный праздник – Покрова Пресвятой Богородицы.

С Днем защитников и защитниц Украины: стихи и проза

Пускай Украина сильна будет вами,

От бед заслоните Отчизну щитами.

Защита, надежность и сила большая

Да верность стране в сердце просто святая.

Родные пусть вас уважают и ценят,

А родина вас благодарностью греет,

Вернуться, куда б не пришлось вам пойти,

Опасность в дороге легко обойти.

Крепиться, с пути вам не сходить,

Рассветы Украины беречь и хранить,

Успеха вашего пускай не рвется нить.

***

Всех военных Украины,

всех защитников страны,

Кто покой наш охраняет,

мы поздравить вас пришли.

Вы смелы, храбры, отважны,

не боитесь вы врага,

Вы на суше, в небе, море,

охраняйте нас всегда.

Эти строки поздравленья

вам хотим преподнести,

Праздник этот Украинский

очень важен для страны.

***

Хай буде щасливою ваша дорога,

Щоб мир був у світі і добрим був час.

Звертаємось ми з хвилюванням до Бога,

Щоб діти живі повернулись до нас.

Служіть і мужнійте, старайтесь щосили,

В майбутньому це знадобиться для вас.

Щоб ваші батьки були горді й раділи,

Й пишалися вами. У добрий вам час!

***

З Днем захисника тебе!

Небо завжди голубе,

Буде хай над головою

І красою степовою

Любувався щоб завжди,

Не стрічав щоб ти біди.

Був веселим і відважним,

Сильним, мудрим і поважним!

***

Дорогие наши защитники и защитницы! Мы поздравляем вас с таким прекрасным днем. Желаем сил, терпения и чистого неба над головой. Спасибо за то, что вы нас оберегаете! Ценим вас и будем помнить всегда.

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Сегодня защитники и защитницы нашей Украины празднуют такой прекрасный праздник. Спасибо, ребята! С большим удовольствием присоединяюсь к поздравлениям и желаю успехов и мудрости, а также, чтобы оружие приходилось брать в руки как можно реже.

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З нагоди свята вітаємо усіх, хто носить високе звання захисника України! Шлемо сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам та матерям солдатів та зичимо міцного здоров’я, добра, щастя, злагоди Вам та Вашим родинам.

С Днем защитников и защитниц Украины: открытки и картинки

Автор: Екатерина Пулатова