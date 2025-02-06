Верховная рада рассмотрит законопроект о продлении еще на три месяца сроков прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) для ограниченно годных. Об этом сказал народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге.
Он отметил, что очень значительное количество людей соответствующей категории не успели пройти ВВК.
"Мы рассматривали вопрос перед тем, как принять решение о регистрации соответствующего законопроекта - о продлении до 5 мая срока прохождения военно-врачебной комиссии ограниченно годных. Мы на закрытых заседаниях комитета рассматривали динамику, статистику, причины (почему не все прошли ВВК). И это такой комплекс причин, как субъективного характера, такие и объективного", - подчеркнул нардеп.
Вениславский пояснил, что кто-то откладывал на последние дни, а потом были очереди и физически люди не успели пройти комиссии. А объективные причины, по его словам, заключаются в том, что не совсем была должным образом обеспечена "коммуникационная рамка относительно сигналов для тех, кто был признан ограниченно годным": каким образом они должны это делать, или сами приходить, или должны получить повестку. Были также проблемы с организацией работы ВВК с точки зрения очередей в целом и этот вопрос сейчас решается Министерством обороны путем введения электронного способа записи на ВВК.
"Все это в комплексе привело к тому, что меньше половины тех граждан, которые были признаны ограниченно годными, не то что пройти, а успели только получить направление и начать какие-то процедуры. А реально прошли (ВВК) значительно меньше граждан Украины. А с точки зрения юридической, невыполнение закона - это нарушение правил воинского учета и за это предусмотрена административная ответственность. Сейчас принято решение рассмотреть законопроект, продлить срок еще на 3 месяца для того, чтобы не привлекать к ответственности административной, и чтобы все прошли комиссии и были признаны или годными, или непригодными к военной службе", - прокомментировал Вениславский.
Он убежден, что на ближайших парламентских заседаниях законопроект будет рассмотрен и принят.
Прохождение ВВК ограничено годными
Как писал УНИАН, 4 мая 2024 года в Украине вступил в силу закон № 3621, которым был отменен статус "ограниченно годный" для военнообязанных граждан. В документе прописано, что такие граждане должны повторно пройти ВВК для получения нового статуса. Сделать это нужно было в течение 9 месяцев, то есть срок истек 4 февраля 2024 года.
В январе этого года заместитель руководителя Офис президента Ирина Верещук информировала, что администрация главы государства будет предлагать продлить срок на прохождение ВВК ограниченно годными гражданами Украины минимум на три месяца.