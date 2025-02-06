Сейчас меньше половины тех граждан, которые были признаны ограниченно годными, успели до 4 февраля получить направление на ВВК и начать хоть какие-то процедуры.

Верховная рада рассмотрит законопроект о продлении еще на три месяца сроков прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) для ограниченно годных. Об этом сказал народный депутат, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге.

Он отметил, что очень значительное количество людей соответствующей категории не успели пройти ВВК.

"Мы рассматривали вопрос перед тем, как принять решение о регистрации соответствующего законопроекта - о продлении до 5 мая срока прохождения военно-врачебной комиссии ограниченно годных. Мы на закрытых заседаниях комитета рассматривали динамику, статистику, причины (почему не все прошли ВВК). И это такой комплекс причин, как субъективного характера, такие и объективного", - подчеркнул нардеп.

Видео дня

Вениславский пояснил, что кто-то откладывал на последние дни, а потом были очереди и физически люди не успели пройти комиссии. А объективные причины, по его словам, заключаются в том, что не совсем была должным образом обеспечена "коммуникационная рамка относительно сигналов для тех, кто был признан ограниченно годным": каким образом они должны это делать, или сами приходить, или должны получить повестку. Были также проблемы с организацией работы ВВК с точки зрения очередей в целом и этот вопрос сейчас решается Министерством обороны путем введения электронного способа записи на ВВК.

"Все это в комплексе привело к тому, что меньше половины тех граждан, которые были признаны ограниченно годными, не то что пройти, а успели только получить направление и начать какие-то процедуры. А реально прошли (ВВК) значительно меньше граждан Украины. А с точки зрения юридической, невыполнение закона - это нарушение правил воинского учета и за это предусмотрена административная ответственность. Сейчас принято решение рассмотреть законопроект, продлить срок еще на 3 месяца для того, чтобы не привлекать к ответственности административной, и чтобы все прошли комиссии и были признаны или годными, или непригодными к военной службе", - прокомментировал Вениславский.

Он убежден, что на ближайших парламентских заседаниях законопроект будет рассмотрен и принят.

Прохождение ВВК ограничено годными

Как писал УНИАН, 4 мая 2024 года в Украине вступил в силу закон № 3621, которым был отменен статус "ограниченно годный" для военнообязанных граждан. В документе прописано, что такие граждане должны повторно пройти ВВК для получения нового статуса. Сделать это нужно было в течение 9 месяцев, то есть срок истек 4 февраля 2024 года.

В январе этого года заместитель руководителя Офис президента Ирина Верещук информировала, что администрация главы государства будет предлагать продлить срок на прохождение ВВК ограниченно годными гражданами Украины минимум на три месяца.

Вас также могут заинтересовать новости: