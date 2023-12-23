Благодаря труду Александра Мокровольского, украинцы смогли насладиться миром Средиземья.

В Украине в возрасте 77-ти лет ушел из жизни известный литератор Александр Мокровольский, который подарил нации мир Средиземья Джона Толкина своим украинским переводом "Хоббита" и "Властелин колец".

Грустную новость о смерти выдающегося украинца сегодня сообщил Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Украины.

Там напомнили, что помимо известного фэнтези от Толкина в "профессиональном багаже" Мокровольского есть "Венера и Адонис" Уильяма Шекспира, "Рождественские повести" Чарлза Дикенса, "Улисс" Джеймса Джойса и ряд других известных литературных произведений.

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Как переводчик Мокровольский владел 5 языками: английским, испанским, немецким, французским и польским. Также Александр сам занимался творчеством и писал поэзию.

По словам Комитета, Мокровольский был одним из последних "классиков" украинской школы перевода, которая возникла еще в 1970-х годах на основе журнала "Всесвіт".

"Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики выражает искренние соболезнования по поводу смерти талантливого художника слова, обогатившего украинскую культуру. Светлая память. Покойся с миром, мастер", - добавили там.

В ноябре в Украине умер известный актер Крыжановский

В прошлом месяце Украина также потеряла известного актера Александра Крыжановского. Его смерть констатировали 22 ноября в Киеве. Актеру было всего 67 лет.

По словам сына Крыжановского, его отец умер от инфаркта и сопутствующих осложнений.

Украинцы знали Крыжановского по таким фильмам: "Швабра", "Нюхач", "Возвращение Мухтара", "Мажор", "Битва за Севастополь" и прочие.

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