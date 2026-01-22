Эти знаки Зодиака получат редкий шанс на перемены, которых долго ждали

В перечне есть представители знака Скорпион.

С 22 января 2026 года для трёх знаков Зодиака начинается период, когда всё складывается намного удачнее. Соединение Меркурия и Плутона открывает дополнительные возможности для влияния и контроля над событиями, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Начиная с этого четверга, вы сможете разглядеть то, что скрыто за масками других людей, и увидеть истинную суть происходящего. Открывать правду быстро – настоящее благословение, хотя многим это требует смелости и готовности противостоять сложным обстоятельствам.

Энергия Плутона не даёт поверхностных изменений. Она трансформирует через понимание и последствия. В момент встречи Меркурия с Плутоном 22 января слова и идеи становятся значимыми, решения – долговременными. Эти три знака получают шанс войти в новую благоприятную эпоху благодаря осознанным действиям, смелости и умению смотреть правде в глаза, даже когда другие её избегают.

Близнецы

22 января для вас, Близнецы, открывается поворотный момент в обращении с информацией. Новое знание этого дня показывает, где ваше настоящее преимущество. Время довериться интуиции и действовать настало.

Соединение Меркурия и Плутона усиливает восприятие и добавляет уверенности. Именно эта уверенность делает вас лидером в четверг. Вы готовы рисковать там, где вчера ещё колебались. Ещё один важный момент: ваша новая эпоха начинается, когда вы перестаёте раскрывать всё, что знаете. Иногда сила заключается в том, чтобы держать информацию при себе.

Скорпион

22 января вы, Скорпион, обнаруживаете собственное влияние и видите, на что способны. День обещает удачу и успех, ведь соединение Меркурия и Плутона даёт вам все необходимые ресурсы.

Четверг помогает восстановить контроль и понимание того, какие изменения нужно инициировать, чтобы обойти конфликты. Вы действуете быстро и сосредоточенно. Смелость столкнуться с реальностью открывает путь в новую благоприятную эпоху. Те, кто избегает трудностей, остаются позади, а вы занимаете сильную позицию, которая закрепляется надолго.

Козерог

Соединение Меркурия и Плутона даёт вам возможность точно перестраивать планы, Козерог. 22 января вы ощущаете свою эффективность и контроль. Энергия дня бодрит и наполняет решимостью – личные проблемы не мешают вашим действиям.

Вы чувствуете себя готовым к новым достижениям и открытым для удачи. Это время, когда можно брать то, что заслужено. Вы достигли этого сами, благодаря своим усилиям и поддержке космических сил Меркурия и Плутона. Продолжайте действовать с тем же настроем – результаты не заставят себя ждать.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака вот-вот окажутся на гребне волны.

