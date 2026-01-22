Такие, на первый взгляд, ненужные остатки еще могут пригодиться.

У любой рукодельницы почти всегда остаются кусочки ткани, которые, вроде бы, негде применить. Однако из них можно сделать полезные вещи для дома - разные поделки из обрезков ткани смотрятся стильно и не требуют много времени.

Что сделать из обрезков ткани - варианты

Есть много вариантов того, что можно сшить из обрезков ткани - это бывают и практичные, и просто декоративные вещи. В любом случае, такой метод использования ненужных лоскутков лучше, чем просто их выбросить.

Подставки под стаканы

Из обрезков льна или обивочной ткани можно сделать симпатичные подставки под стаканы или бокалы. Конечно, для чашек с горячими напитками такой вариант не подойдет, но все остальные емкости будут на них смотреться просто потрясающе. Материал можно разрезать на квадраты или круги, а затем слегка вытащить нитки и потрепать сам лоскуток, чтобы дизайн получился слегка небрежным, но милым. Даже если у вас не хватит ткани одного и того же цвета на все подставки, вы можете скомбинировать ее с какой-то другой - разнообразие в цветах тоже выглядит необычно и стильно.

Ленты для подарков

Трикотажные обрезки, например, длинные полоски ткани, отлично проявят себя как упаковочные ленты для коробок или пакетов с подарками. Вы можете сшить их между собой руками или на машинке, навязать узлы, перекрестить между собой, в общем, в данном контексте фантазия ваша не ограничена.

Органайзеры и конверты для канцелярии и украшений

Мало кто догадывается, что сшить из обрезков ткани можно даже красивую емкость для бижутерии или ювелирных украшений. Тканевый конверт выглядит стильно и необычно, отлично подходят для хранения изделий дома или в путешествии. Такой конверт сшить очень просто - выкройки можно найти в интернете как среди упрощенных вариантов, так и среди проектов для профессиональных швей. Принт может быть любым, как и материал, но лучше выбирать плотные ткани.

По тому же принципу можно сшить такой конверт для канцелярских принадлежностей, косметики, других мелочей. По желанию уместно будет добавить застежку-липучку или любую другую.

Чехол для декоративной подушки

Многие рукодельницы шьют из ненужных лоскутов ткани чехлы для подушек, используя технику пэчворк. Дизайн может быть абсолютно любым, как и цветовая гамма - в зависимости от того, какие обрезки материалов у вас есть. Вшивать молнию не обязательно, если не умеете - есть возможность обойтись пуговицами.

Прихватки на кухню

Из лоскутов плотной ткани также можно сшить кухонные прихватки, однако вам придется самостоятельно купить наполнитель для них - синтепон или даже обычную вату. Лучше, чтобы материал был термоустойчивым. Прихватки можно сделать с петелькой или без - в зависимости от ваших предпочтений.

Салфетки на стол

Та же техника пэчворк позволяет сшить длинную салфетку для стола или несколько маленьких - под тарелки, например. Это еще одна идея относительно того, что можно сделать из обрезков ткани - такие самодельные тканевые салфетки будут оригинально смотреться на обеденном столе и в городской квартире, и на даче.

