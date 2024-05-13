Донаты от населения и бизнеса - это вопрос наличия средств, и он опирается на экономику, подчеркнул Тарас Чмут.

Украина должна перезапустить собственную экономику, ведь только от ее состояния зависит уровень налогов и работа людей, а соответственно - донаты и обеспечение Сил обороны. Такую уверенность выразил волонтер, военный эксперт Тарас Чмут.

"Донаты от населения и бизнеса - это вопрос наличия средств, и он опирается на экономику. Если у людей нет денег, то нечем донатить. Если бизнес не зарабатывает - то нечем донатить. Если бизнес закрывается, то у людей нет работы, соответственно - нет донатов. А если всех работников мобилизовали, то бизнес закрывается. Поэтому так много мы говорим об экономике. И поэтому мы должны говорить о справедливом бронировании и налогах, и об открытии всех окон возможностей для нашего бизнеса", - подчеркнул Чмут.

Он отметил, что для перезапуска экономики нужно много решений, прежде всего - сесть и написать законы и нормативные базы.

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"Экономика требует справедливого и понятного бронирования для предприятий и учреждений всех форм собственности. Во-вторых - решения проблемы силового давления на бизнес со стороны полиции, СБУ и других правоохранительных органов. В-третьих - нужно решить проблемы с таможней, с налоговой, с валютным контролем, с тотальной бюрократизацией государства, которая не способствует развитию. В-четвертых - вывода из тени значительных процентов различных сфер, которые сейчас там находятся, и соответственно привлечение кучи средств в государство", - резюмировал Чмут.

Как известно, ранее Кабмин разработал схему, предусматривающую бронирование для украинцев, которые имеют зарплату более 35 тыс. грн. Также правительственный документ предусматривает 100%-ное бронирование для чиновников ранга А, полицейских, а также для работников топливно-энергетического комплекса.

Эта модель вызвала волну критики в украинском обществе: адвокаты заявили о нарушении конституционных прав, а военные - о том, что эта идея поддерживает идею "войны для бедных". Экономисты же напомнили, что сама идея бронирования заключается не в том, чтобы спасти кого-то от службы, а чтобы не допустить обвала экономики. Поэтому прежде всего модели бронирования правительству нужно обсудить с украинскими работодателями.