67% считают, что никаких проблем между украиноязычными и русскоязычными гражданами в Украине не существует.

Сегодня абсолютное большинство украинцев (83%) выступают за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в стране.

Об этом говорится в результатах опроса Социологической группы "Рейтинг".

"Беспрецедентное единение общества на фоне войны резко повлияло и на отношение к статусу языка: сегодня абсолютное большинство (83%) за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в Украине. Такое мнение доминирует во всех макрорегионах, возрастных и языковых группах", - отмечают социологи.

За предоставление государственного статуса русскому языку до войны выступали почти четверть, а сегодня – лишь 7%, говорится в результатах опроса.

"В мирное время за придание статуса государственного русскому языку традиционно выступали жители юга и востока. Но даже в этих регионах таких было только треть, а сегодня их количество уменьшилось почти вдвое", - констатировали авторы исследования.

Кроме того, сегодня большинство (67%) считают, что никаких проблем между украиноязычными и русскоязычными гражданами в Украине не существует.

"19% считают, что языковая проблема существует, но она не является столь важной. Лишь 12% считают, что этот вопрос является угрозой для внутренней безопасности", - отмечают социологи.

Они также отмечают, что тезисы о наличии проблемы в языковой сфере популярны не среди русскоязычного населения, а именно в западных регионах, где украинский доминирует во всех сферах.

"Важно, что согласно предыдущим исследованиям, только 2% украинцев считают, что Россия пришла защищать русскоязычных граждан Украины – это миф украинцы не приняли", - отмечают авторы исследования.

Так, заключают они, "языковая проблема" и попытки начинать дискуссии вокруг этой темы не имеют поддержки у большей части населения. Эта проблема, отмечают социологи, носит "сугубо политический и отчасти локальный характер".

"Несмотря на это, большинство граждан, независимо от языка общения, осознают, что у нас один общий враг – Россия, которая пытается уничтожить нашу государственность. Наиболее пострадавшими от действий агрессора являются именно русскоязычные города востока. В рядах Вооруженных сил Украины рядом воюют украиноязычные и русскоязычные и они объединены единой целью – победой над врагом. После победы можно ожидать продолжения изменений в языковой самоидентификации граждан и расширение использования украинского языка во всех сферах", - говорится в сообщении.

***Аудитория проведенного 19 марта опроса – население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность-1 тыс. респондентов. Метод опроса-CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%

Как ранее сообщал УНИАН, среди украинцев, которые имели работу до войны, половина (53%) сегодня не работают. В то же время 22% работают в обычном режиме, 21% - удаленно или частично, лишь 2% - нашли себе новую работу.

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