Более половины опрошенных женщин вынуждены забирать ребенка до 17:00, что нелегко совместить со стандартным рабочим днем.

Недостаток детских садов сдерживает трудоустройство женщин. Уход за детьми существенно или частично ограничивает возможность более трети матерей работать.

Об этом свидетельствуют данные исследования сайта по поиску работы Work.ua и образовательного портала Education.ua. Результаты подтвердили, что доступность дошкольного образования является весомым фактором, который влияет на вовлеченность родителей, в частности матерей, на рынок труда.

Так, 49% респондентов отметили, что в их регионе детские сады работают с нехваткой мест или не работают вообще. Из-за недостатка мест в садиках многие женщины остаются дома или ищут неофициальные альтернативы, которые не всегда качественные и доступные.

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60% опрошенных вынуждены забирать ребенка до 17:00, что нелегко совместить со стандартным рабочим днем. Сокращенный график работы садов мешает женщинам работать полный день или заставляет искать работу с гибким графиком, что может ограничивать их карьерные перспективы.

31% женщин отметили, что уход за детьми существенно или частично ограничивает их возможность работать. Многие семьи сталкиваются с выбором между карьерой и уходом за детьми.

"Также стоит указать на низкую доступность дошкольного образования для определенных категорий: родители-ВПЛ и родители детей с особыми образовательными потребностями чаще сталкиваются с трудностями при записи ребенка в садик. Например, одна из респонденток отметила, что администрация не хотела создавать инклюзивную группу для ребенка, пришлось самостоятельно убеждать руководство", - говорится в исследовании.

Специалисты отмечают, что государство стремится взять под контроль проблему с детскими садами. В частности, в новом Законе "О дошкольном образовании" говорится о внедрении возможностей, которые могут изменить ситуацию и помочь родителям совмещать работу и уход за детьми:

Удлиненное время пребывания детей в саду: теперь дети могут оставаться до 11 часов в день, а при необходимости - дольше, за дополнительную плату, которую покрывают органы местного самоуправления или родители. Это значительно повышает гибкость для работающих родителей, которые могут более свободно планировать свое рабочее время. Ранний доступ к яслям: дети могут посещать ясли уже с трех месяцев, что позволит женщинам раньше вернуться на работу после декрета. Это важный шаг к обеспечению равных возможностей для женщин в карьере. Новые типы организации образовательного процесса: Закон позволяет создавать семейные детсады, которые можно открывать в жилых домах, мини-сады для групп до пяти детей и мобильные садики, которые работают в общинах без доступа к дошкольному образованию. Например, в Херсонской области уже курсирует специальный автобус, обеспечивающий образовательные занятия. Это решение может быть особенно полезным для сельских и отдаленных территорий.

Занятость в Украине - последние новости

Дефицит рабочей силы будет оставаться значительным на прогнозном горизонте и ограничивать восстановление экономики. При этом безработица будет постепенно уменьшаться, однако останется выше довоенного уровня, сообщалось в "Инфляционном отчете" Национального банка.

Самые высокооплачиваемые вакансии с частичной занятостью зафиксированы в категориях: продажа недвижимости - 35 000 гривень, строительство и облицовочные работы - 25 000 гривень, агробизнес, сельское и лесное хозяйство - 25 000 гривень, свидетельствуют данные OLX Работа. Самый низкий уровень заработных плат в сфере клининга (8 000 гривень), охраны и безопасности (10 000 гривень) и бухгалтерии (12 000 гривень).

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