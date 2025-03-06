Недостаток детских садов сдерживает трудоустройство женщин. Уход за детьми существенно или частично ограничивает возможность более трети матерей работать.
Об этом свидетельствуют данные исследования сайта по поиску работы Work.ua и образовательного портала Education.ua. Результаты подтвердили, что доступность дошкольного образования является весомым фактором, который влияет на вовлеченность родителей, в частности матерей, на рынок труда.
Так, 49% респондентов отметили, что в их регионе детские сады работают с нехваткой мест или не работают вообще. Из-за недостатка мест в садиках многие женщины остаются дома или ищут неофициальные альтернативы, которые не всегда качественные и доступные.
60% опрошенных вынуждены забирать ребенка до 17:00, что нелегко совместить со стандартным рабочим днем. Сокращенный график работы садов мешает женщинам работать полный день или заставляет искать работу с гибким графиком, что может ограничивать их карьерные перспективы.
31% женщин отметили, что уход за детьми существенно или частично ограничивает их возможность работать. Многие семьи сталкиваются с выбором между карьерой и уходом за детьми.
"Также стоит указать на низкую доступность дошкольного образования для определенных категорий: родители-ВПЛ и родители детей с особыми образовательными потребностями чаще сталкиваются с трудностями при записи ребенка в садик. Например, одна из респонденток отметила, что администрация не хотела создавать инклюзивную группу для ребенка, пришлось самостоятельно убеждать руководство", - говорится в исследовании.
Специалисты отмечают, что государство стремится взять под контроль проблему с детскими садами. В частности, в новом Законе "О дошкольном образовании" говорится о внедрении возможностей, которые могут изменить ситуацию и помочь родителям совмещать работу и уход за детьми:
- Удлиненное время пребывания детей в саду: теперь дети могут оставаться до 11 часов в день, а при необходимости - дольше, за дополнительную плату, которую покрывают органы местного самоуправления или родители. Это значительно повышает гибкость для работающих родителей, которые могут более свободно планировать свое рабочее время.
- Ранний доступ к яслям: дети могут посещать ясли уже с трех месяцев, что позволит женщинам раньше вернуться на работу после декрета. Это важный шаг к обеспечению равных возможностей для женщин в карьере.
- Новые типы организации образовательного процесса: Закон позволяет создавать семейные детсады, которые можно открывать в жилых домах, мини-сады для групп до пяти детей и мобильные садики, которые работают в общинах без доступа к дошкольному образованию. Например, в Херсонской области уже курсирует специальный автобус, обеспечивающий образовательные занятия. Это решение может быть особенно полезным для сельских и отдаленных территорий.
Занятость в Украине - последние новости
Дефицит рабочей силы будет оставаться значительным на прогнозном горизонте и ограничивать восстановление экономики. При этом безработица будет постепенно уменьшаться, однако останется выше довоенного уровня, сообщалось в "Инфляционном отчете" Национального банка.
Самые высокооплачиваемые вакансии с частичной занятостью зафиксированы в категориях: продажа недвижимости - 35 000 гривень, строительство и облицовочные работы - 25 000 гривень, агробизнес, сельское и лесное хозяйство - 25 000 гривень, свидетельствуют данные OLX Работа. Самый низкий уровень заработных плат в сфере клининга (8 000 гривень), охраны и безопасности (10 000 гривень) и бухгалтерии (12 000 гривень).