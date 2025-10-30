На востоке Украины функционирует уникальное медицинское учреждение - тайный подземный госпиталь, построенный Группой Метинвест. Этот стабилизационный пункт, второй подобный на фронте, позволяет медикам оказывать помощь раненым военным 24 часа в сутки в условиях относительной безопасности. Журналисты The Guardian посетили объект, вход в который скрыт кустарниками и ведет через наклонный тоннель на глубину шести метров.

Самое безопасное место на передовой

Под землей расположена полноценная операционная с кардиомониторами и аппаратами ИВЛ, склады с медикаментами и комната персонала. Главное преимущество такой конструкции - защита от постоянных российских обстрелов.

"Мы находимся на глубине 6 метров под землей. Это самый безопасный способ оказывать помощь нашим раненым военным. И это защищает медицинский персонал", - пояснил журналистам хирург госпиталя, майор Александр Головащенко.

Конструкция, состоящая из четырех стальных бункеров, способна выдержать прямые попадания 152-мм снарядов. Это критически важно, ведь, по данным правозащитных организаций, с 2022 года в результате атак на медицинскую инфраструктуру погиб 261 медицинский работник.

Новая реальность: Война дронов

Ежедневно стабилизационный пункт принимает 30-40 пациентов. Характер ранений изменился по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

"90% наших случаев связано с атаками FPV-дронов. Пулевые ранения случаются редко. Это новая эпоха - война дронов", - отметил хирург.

Военные, которые попадают в госпиталь, подтверждают эту статистику. 28-летний Артем Дворский, который получил ранение ноги, рассказал об атаке FPV-дрона:

"Война - это ужасно. Парень рядом со мной, Василий, погиб. Он упал, и тогда россияне сбросили на него еще одну гранату... В селе все разрушено. Везде летают дроны, валяются тела - и наши, и их".

Дворский провел 43 дня на позициях, куда припасы доставляли только квадрокоптером, а после ранения шел 5 километров до точки эвакуации.

Другой пациент, 38-летний Павел Филипчук, который добровольно вернулся из Литвы для защиты Украины, получил сотрясение мозга в блиндаже:

"Вдруг стало темно. Я ничего не чувствовал и не слышал. Думаю, мне повезло выжить. Мой двоюродный брат погиб. Взрывы не прекращаются".

"Кто-то должен защищать нашу страну"

Несмотря на тяжелые травмы, многие бойцы стремятся вернуться на фронт. Тарас Миколайчук, который получил осколочное ранение в спину, позвонил сестре прямо с больничной койки:

"В меня попал осколок мины. Это был рикошет. Со мной все в порядке".

Его планы после лечения, которое может занять несколько месяцев, однозначны: "Выздороветь... После этого вернуться в свою часть. Кто-то же должен защищать нашу страну".

Амбициозный проект

Проект подземных госпиталей разработан и финансируется компанией Метинвест, которая планирует возвести в общей сложности 20 таких объектов. Председатель Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров назвал их "чрезвычайно важными для спасения жизней наших военных".

Для медиков работа в таких условиях - это непрерывный марафон. Из-за угрозы воздушных атак эвакуация раненых иногда затягивается на часы или даже дни, что приводит к критическим осложнениям. Майор Головащенко вспоминает случай, когда ему пришлось провести двойную ампутацию пациенту из-за слишком долго наложенного жгута.

После оказания первой помощи бойцов отправляют на дальнейшее лечение в Днепр. А медицинская бригада подземного госпиталя готовится к прибытию следующих.

"Мы работаем 24 часа в сутки, - говорит Головащенко, - Это не прекращается".

Напомним, "Стальной Фронт" - это милитарная инициатива бизнесов SCM Рината Ахметова, в частности компании Метинвест, направленная на системную помощь Силам Обороны Украины. Основной фокус инициативы (отсюда и название) - изготовление и поставка изделий из стали: от десятков тысяч бронежилетов и мобильных укрытий до специальных защитных конструкций, таких как подземные госпитали и командные пункты.

Кроме этого, "Стальной Фронт" обеспечивает военных техникой, дронами, автомобилями и другим необходимым оборудованием.

