После адаптации спасенных на острове котов каждый желающий будет иметь возможность приютить одного из них.

С острова Змеиный, который был освобожден от российских оккупантов в июне 2022 года, представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины эвакуировали 15 котов.

В сообщении ГУР говорится, что приближение зимних морозов усложняет беззаботную жизнь многочисленных котов и котят, которые живут на острове. Поэтому бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР, которые осуществляли патрулирование акватории, решили сделать важное дело - эвакуировали животных с острова на "большую землю".

Согласно сообщению, 15 зверьков транспортировали морем и затем привезли в один из крупнейших приютов для животных в Украине "Сириус" (Киевская область), а операция по спасению состоялась при поддержке фонда MacPaw Foundation.

Видео дня

"После адаптации спасенных из знаменитого Змеиного котов каждый желающий будет иметь возможность приютить одного из них и оформить опеку в приюте "Сириус", который непосредственно занимается адопцией", - отмечают разведчики.

На обнародованных фото можно увидеть, как суровые вооруженные бойцы в камуфляже и масках заботливо "упаковали" котиков в специальные "переноски" для животных и везут по морю на плавсредствах.

В ГУР говорят, что ранее во время боевой операции на Харьковщине в этом году военнослужащие 92-й ОШБр нашли в разрушенном доме голодных совят, которые были заперты в клетке. Птиц спасли и передали под начальнику ГУР Кириллу Буданову.

"Руководитель спецслужбы, как известно, любит животных: у него живут коты Гюнтер и Змей, лягушонок Петр и канарейки", - "рассекретили" своего начальника разведчики.

Освобождение острова Змеиный - детали

Напомним, Змеиный - остров в Черном море, который принадлежит Украине и определяет ее территориальные воды. Змеиный находится в северо-западной части Черного моря, примерно в 37,5 километра от побережья к востоку от дельты Дуная. Расстояние от острова до Одессы составляет 120 км. Территориально относится к Вилковской городской громаде Измаильского района Одесской области.

Российские военные оккупировали Змеиный в феврале 2022 года, освободить его удалось 30 июня 2022 года. На острове захватчики пытались, в частности, обустроить комплекс "прикрытия" своего флота, который стал уязвимым после потопления крейсера "Москва". Позже российская армия неоднократно атаковала Змеиный, в частности с помощью тактической авиации, сбрасывая фугасные бомбы.

Недавно украинские пограничники показали остров на видео и отметили, что спецназовцы Госпогранслужбы совместно с подразделениями Главного управления разведки обеспечивают безопасность гражданского судоходства в акватории Черного моря. В частности, не дают приблизиться авиации и военным судам врага к украинскому побережью.

Вас также могут заинтересовать новости: