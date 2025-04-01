Изменения касаются мужчин в возрасте 18-60 лет, которые за рубежом будут делать себе обычный или заграничный паспорт.

Процедура оформления паспортных документов для украинцев за рубежом упрощена.

Как отметил в Telegram-канале министр внутренних дел Игорь Клименко, Кабинет министров утвердил изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверки сведений о призывниках, военнообязанных и резервистов, которые, в частности, касаются правил оформления паспортных документов.

"Отныне мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом, не нужно физически предъявлять военно-учетный документ для оформления паспорта гражданина Украины или паспорта для выезда за границу", - сообщил министр.

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Вместо этого работники зарубежных подразделений ГП "Документ" будут проверять статус воинского учета в реестре. "Если данные отсутствуют, их будут вносить автоматически и, соответственно, мужчин будут брать на учет с формированием военно-учетного документа в электронной форме", - пояснил Клименко.

Он также подчеркнул, что это будет происходить без прохождения медкомиссии. "После этого украинец в определенные сроки получит заказанный документ", - написал чиновник.

Работа ТЦК в Украине

Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Никорак, которая является членом Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, отметила, что украинцы стали меньше доверять территориальным центрам комплектования и социальной поддержки.

Так, парламентарий не исключает, что правительству придется внести изменения в работу ТЦК, чтобы повысить уровень доверия граждан к этой структуре.

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