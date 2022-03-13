Семеро раненых находятся в реанимации.

В Николаеве в результате бомбардировки российскими военными погибли 9 человек и еще 13 получили ранения.

Об этом во время телемарафона заявил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

"Произошла бомбардировка кассетными снарядами. Они накрыли два жилых района – Соляные и Северный. 13 раненых, 7 из них сейчас находятся в реанимации, 9 погибли. Это простые люди, преимущественно старшего возраста, которые стояли в одной очереди у банкомата или в очереди у магазина АТБ. Просто бомбили жилые районы. На детской площадке упали снаряды, на частные дома. Мы сейчас ищем, может в частном секторе есть погибшие или раненые, сейчас проводим обход этих домов", - сказал он.

По его словам, в пострадавших от бомбежки районах отсутствует свет, ведь разрушена подстанция и есть проблемы с высоковольтными линиями. Сейчас электроснабжение восстанавливают коммунальные службы.

Сенкевич добавил, что враг обстреливал город с расстояния 30-50 км, поэтому воздушная тревога даже не успела сработать. Сейчас оккупанты пытаются окружить Николаев со всех сторон, на сегодня есть только один безопасный коридор – трасса на Одессу.