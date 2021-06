В Украине лента "Брат 2" запрещена для показа с 2015 года.

Стриминговый сервис Netflix исправил проблемный перевод российской ленты "Брат 2", где слово «бандеровец» сначала перевели как «Украинский нацистский коллаборационист».

Об этом в Facebook сообщила нардеп из фракции "Голос" Александра Устинова.

"Вчера понеслась зрада о том, что Netflix перевел "бандеровец" в фильме "Брат", как "Ukrainian Nazi collaborator". Народные депутаты уже начали писать коллективные запросы на компанию, а я просто написала украинцам из Кремниевой долины. Наша диаспора там невероятная! Уже через несколько часов текст во всех местах был поправлен, благодаря нашему крутому Арсену Костенко. Теперь там не «nazi», а «banderite», - написала нардеп.

Отметим, в Украине лента «Брат 2» запрещена для показа с 2015 года. Как сообщало «Госкино», фильм содержит сцены, которые являются унизительными для украинцев по национальному признаку.

Лента запрещена для кинотеатрального и телевизионного показа, публичного коммерческого видео и домашнего видео на всей территории Украины,

Что известно о дилогии "Брат"

"Брат" - российский художественный фильм 1997 года в жанре криминальной драмы. Четвертый фильм режиссера Алексея Балабанова. Первая часть дилогии о герое 1990-х годов Данилы Багрова, роль которого сыграл Сергей Бодров-младший.

В 2000 году Алексей Балабанов выпустил фильм «Брат 2». В продолжении также сыграл Сергей Бодров-младший.

Сцены фильма в США снимались в нью-йоркском районе Брайтон Бич и в украинском районе - достопримечательности Чикаго под названием "Украинское село".

В англоязычной версии фильмы представлены как Brother и Brother 2. On The Way Home.

