Продукция "Мономах" (в частности чай "Lovare" и другие) приковала внимание украинского правительства. Кабинет министров рассматривает возможность санкций из-за схемы работы компании в Беларуси и России. Впрочем, владельцы отрицают это.

Журналист Евгений Плинский в своем Telegram-канале"Грязные истории" опубликовал доказательства, подтверждающие деятельность компании в РФ и Беларуси.

Плински напомнил, что после обысков СБУ по делу о торговле с РФ "Мономах" заявил, что "не сотрудничает с Россией и Беларусью, не имеет в этих странах официальных представительств или аффилированных компаний, маркетплейс-партнеров и не осуществлял никаких операций после 24.02.2022".

Впрочем, это заявление появилось не сразу после самих обысков, а лишь более чем через месяц - когда медиа написали о деле Lovare.

По данным СБУ, украинская компания поставляла продукцию в Россию и Беларусь не напрямую, а через другие компании ее владельцев. Организовывали схему сотрудники "Мономаха". Эти обвинения компания не комментирует.

Журналист отметил, что до полномасштабного вторжения "Мономах" напрямую продавал продукцию белорусской компании "Натур Технолоджис", которая торговала ею в РФ и Беларуси.

"После начала большой войны в Беларуси "зависли" деньги за уже отправленный товар. Чтобы вернуть более полумиллиона долларов, компания организовала целую схему, которую их же юристы подробно описывали в суде с украинской Налоговой. В августе 2022 года белорусская компания таки вернула долг - но не напрямую, а оплатив поставщику чайного сырья из ОАЭ. Очевидно, что такая операция была бы невозможной без согласия и содействия зарегистрированной в Беларуси компании", - отмечает Плинский.

Впрочем, это довольно легко объяснить, ведь директор белорусской "Натур Технолоджис" и начальник отдела экспортных продаж "Мономаха" - это один и тот же человек, Александр Леонов. Так утверждают в СБУ.

Lovare и налоги Лукашенко

По данным белорусских реестров, ООО "Натур Текнолоджис" зарегистрировано 3 марта 2016 года. Учредитель - кипрский оффшор I.P.C. Tea and Coffee and Packing Co Limited.

С 2018 года "Натур Текнолоджис" позиционирует себя уже не только как поставщик, но и как производитель чая под брендом "Чайные Шедевры". В Украине и Беларуси эта продукция выглядит одинаково. Это подтверждают и фото.

"Чайные Шедевры" сегодня продаются даже на крупнейшем российском маркетплейсе Wildberries.

Белорусская "Натур Текнолоджис" производит чай под брендом Lovare - об этом прямо сказано на упаковке, которую и сейчас можно купить в Минске. Более того, эта компания зарегистрировала права на торговую марку Lovare и на территории России: по данным Роспатента, они действуют до 2031 года.

Плинский отмечает, что и этим дело не ограничилось. "Натур Текнолоджис" еще в 2021 году подала заявку в Федеральную службу РФ по интеллектуальной собственности на регистрацию ТМ "МОНОМАХ. The great story in every cup".

Сначала ей отказали, однако компания обжаловала отказ в суде, а уже в 2023 году подала повторную заявку. В июне 2024 года она получила права на торговую марку "Мономах" в России.

"Казалось бы, если после 24 февраля 2022 года украинская компания прекратила любые контакты с РФ и Беларусью, то зачем белорусским партнерам было так рьяно регистрировать известный украинский бренд на территории России? Вот такая история. Стоит ли она санкционного решения - будет решать СНБО. Но это, безусловно, история не только о праве, но и о морали и сознании бизнеса. Как мы можем требовать от мировых брендов уходить из России, если собственный украинский бизнес сам не готов этого сделать?", - подытожил журналист.