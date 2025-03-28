Важно знать, какие специальности обязывают становиться на воинский учет и что с этим делать.

Украина продолжает отражать российскую агрессию и все больше женщин встает на защиту нашего государства.

Адвокат в адвокатском бюро "Татьяны Савченко" Татьяна Савченко рассказала УНИАН, кто военнообязанный из женщин в Украине и как им действовать. Также мы объясняли, как происходит мобилизация в Украине для людей с судимостью.

Военнообязанные женщины в Украине - список профессий

То, женщины каких профессий являются военнообязанными, предусмотрено украинским законодательством. Там указывается, что на воинский учет должны становиться женщины, которые пригодны к службе по состоянию здоровья, а также получили медицинское или фармацевтическое образование. Кроме того, военнообязанными являются женщины, которые прошли военную кафедру.

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Теперь, когда рассмотрели, какие профессии военнообязанных женщин, перейдем к алгоритму действий.

Все женщины-медики, фармацевты и те, которые прошли военную кафедру, независимо от их желания и опыта работы, должны стать на воинский учет.

Есть еще список родственных профессий и представительницы этих сфер могут стать на воинский учет по своему желанию. Перечень родственных профессий, который предусматривает, кто из женщин военнообязанный в Украине, указан в законе "О внесении изменений в приказ Минобороны Украины от 11 октября 2021 года №313"

Военнообязанные женщины - до скольки лет возможен призыв и какие условия

Военнообязанные женщины имеют такие же обязанности, как и мужчины:

должны раз в год проходить ВВК;

сообщать о серьезных изменениях в их жизни, к примеру, о переезде, изменении семейного положения.

В то же время сейчас нет запретов на пересечение границы женщинами, даже если они военнообязанные.

Мобилизацию украинок регулирует закон "О воинской обязанности и военной службе". В нем указывается, что нельзя призвать женщин в армию без их согласия, даже если они стоят на воинском учете. Принудительная мобилизация женщин может произойти, только если в законодательство внесут изменения. И такое нововведение нельзя ввести постановлением Кабмина.

Важно также знать, до какого возраста женщины-военнообязанные в Украине. Предельным возрастом для призыва считается 60-летие. По желанию военнообязанные женщины могут проходить службу с момента достижения 18 лет и аж до 60-летия. После этого срока они могут уволиться.

Для военнообязанных женщин и для лиц мужского пола, которые состоят на воинском учете, есть четыре основания для снятия с учета:

смерть;

прекращение гражданства;

непригодность к службе по постановлению военно-врачебной комиссии;

предельный возраст.

Для женщин принадлежность к военнообязанным определяется исключительно по образованию. Женщина становится военнообязанной уже по факту получения образования. При этом опыт работы не имеет значения.

Например, военнообязанные женщины-медики становятся на воинский учет именно после получения медицинского или фармацевтического образования. Поскольку сейчас мобилизация женщин является только добровольной, то украинка может не изъявлять желания мобилизоваться, если того не хочет.

Стоит отметить, что нет никаких особенностей в том, до какого возраста женщины-медики военнообязанные - эти ограничения едины для всех.

справка Татьяна Савченко Адвокат в адвокатском бюро «Татьяны Савченко» Татьяна Савченко - адвокат Адвокатского бюро «Татьяны Савченко» Свой путь в адвокатуру начала в 2017 году, специализируясь на семейном, наследственном, банковском и финансовом праве. В 2023 году начала собственное дело, как независимый адвокат. Сейчас основными направлениями деятельности являются военное, семейное, финансовое, наследственное и хозяйственное право.

По мнению другого юриста - Марисы Скубы, адвоката Адвокатского объединения "Globa&Globa", обязательной мобилизации женщин не будет, пока хватает мужчин.

"Насколько мне известно, сейчас мобилизовано примерно 15% мужчин. По моему субъективному мнению, пока есть мужчины, которые обязаны стать на воинский учет, женщин принудительно никто не обяжет", - подытожила она.

Эксперт считает, что все высокопоставленные лица государства осознают, какую сейчас особую ценность имеют женщины в Украине, потому что именно от них зависят будущие поколения и фактически существование нации.

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