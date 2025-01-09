На практике в ТЦК попросят дополнительный медицинский документ, где будет указана причина инвалидности.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, соответственно, призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. В то же время некоторые мужчины имеют право на отсрочку от мобилизации, в частности, в случае инвалидности жены. Юрист Неля Романенко объяснила, какие справки нужно иметь для получения отсрочки, рассмотрев случай, когда жена военнообязанного является инвалидом с детства по заключению МСЭК (неоплазма крови) и имеет диагноз мелкоклеточная В-клеточная лимфома.

Эксперт пояснила, что перечень документов, предоставляемых военнообязанным для получения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации в соответствии со статьей 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не предусматривает конкретной формы документа.

"Указанным Перечнем предусмотрено (дословно) - "документ, подтверждающий наличие у жены (мужа) заболевания и/или причину инвалидности". То есть конкретная форма данного документа не определена", - сказала Романенко.

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По ее словам, в справке к акту МСЭК должна быть указана причина инвалидности, однако на практике в ТЦК попросят дополнительный медицинский документ, где будет указана причина инвалидности.

"Здесь желательно наличие слов в таком документе - "онкологическое заболевание", - сказала она.

Романенко подчеркнула, что можно предоставить форму 157-1/о, а также выписку из больницы о лечении или другие медицинские документы, которые будут подтверждать наличие этой онкологической болезни.

Отсрочка от мобилизации - новости

Ранее юрист рассказал, какие категории мужчин имеют право на отсрочку в связи с уходом за человеком с инвалидностью. Так, имеют на нее право те, у кого есть жена с инвалидностью, родители с инвалидностью или ребенок с инвалидностью.

Кроме того, если человек ухаживает за родственником и имеет право на отсрочку, но не оформило ее в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), он может подлежать мобилизации.

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