Известно, что отсрочку можно получить, если родители имеют инвалидность или болеют.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение, однако некоторые люди задаются вопросом: можно ли получить отсрочку по уходу за родителями, если человек имеет совершеннолетних детей. Адвокат Лариса Кись в комментарии для "РБК-Украина" рассказала, в каких случаях предусмотрена такая отсрочка и какие документы нужны, чтобы ее оформить.

По словам юриста, в целом отсрочка от мобилизации по уходу за родителями предусмотрена нынешним законодательством в двух случаях:

если родители являются лицами с инвалидностью I или II группы (согласно пункту 13 части 1 статьи 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации");

если военнообязанное лицо занято постоянным уходом за больным отцом или матерью (отцом, или матерью жены (мужа), которые не являются лицами с инвалидностью (пункт 9 часть 1 статья 23 закона о мобилизации).

Оформление отсрочки по уходу за родителями с инвалидностью

Также если родители военнообязанного являются лицами с инвалидностью I или II группы, для оформления отсрочки человеку, который занят уходом, нужно предоставить (согласно пункту 13 и в соответствии с приложением 5 к постановлению правительства №560):

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документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о рождении);

один из документов, подтверждающий невозможность других лиц - которые не являются военнообязанными и которые обязаны по закону - содержать одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы.

Адвокат отметила, что такими "другими лицами", на которых возложены законом обязанности содержания родителей (статья 202 Семейного кодекса) являются "совершеннолетние дочь и сын".

"То есть по этой законодательной норме есть необходимость подтверждать обстоятельства исключительно в отношении детей - независимо от наличия совершеннолетних внуков, братьев, сестер и других родственников второй и третьей степени родства", - сказала Кись.

Есть случаи, когда дети военнообязанного живут за границей, поэтому некоторые сомневаются, стоит ли собирать подтверждающие документы о том, что они учатся или работают за пределами Украины.

"Законодательное требование собирать подтверждающие документы о том, что внуки лица с инвалидностью (дети военнообязанного) учатся или работают за пределами Украины - отсутствует", - заверила адвокат.

Однако на практике возникает вопрос о подтверждении факта отсутствия других военнообязанных лиц, которые должны содержать одного из родителей.

"Если наличие или отсутствие второго супруга лица с инвалидностью, который не может его содержать, может подтверждаться свидетельством о браке и пенсионным удостоверением (или свидетельством о смерти или свидетельством о расторжении брака), то подтвердить отсутствие других совершеннолетних детей у лица с инвалидностью достаточно сложно", - подчеркнула юрист.

По ее словам, органы регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) отказывают в предоставлении таких выписок из реестра, но справочно предоставляется информация о фактах регистрации рождения детей на территории Украины после 1950 года.

"Но остается вопрос о рождении детей как на территории других Республик СССР, так и в других странах и тому подобное. Поэтому такая информация органов ЗАГС не является абсолютным и достоверным подтверждающим документом", - объяснила Кись.

Кроме того, эксперт отметила, что от военнообязанных требуют предоставлять к заявлению об отсрочке "Акт об установлении факта осуществления лицом ухода (постоянного ухода)", где будут указаны сведения об отсутствии других лиц, которые могли бы осуществлять такой уход.

"Тем самым ТЦК и СП решают для себя вопрос по проверке наличия или отсутствия других лиц, которые законом обязаны содержать одного из родителей. Форма акта предусмотрена в приложении 8 к постановлению №560, а порядок его составления - в пункте 61 этого постановления", - добавила юрист.

Однако она отметила, что это касается только супругов и детей лица с инвалидностью и не касается внуков (детей военнообязанного лица).

Оформление отсрочки по уходу за родителями, которые болеют

Также для того, чтобы оформить отсрочку по уходу за отцом или матерью, которые не являются лицами с инвалидностью, однако болеют и нуждаются в постоянном уходе, военнообязанный должен иметь следующие документы:

подтверждающие родственные связи - свидетельство о браке или свидетельство о рождении ребенка, или свидетельство о рождении лица (осуществляющего уход) и свидетельство о рождении жены (мужа);

подтверждающие невозможность осуществления ухода другим трудоспособным членом семьи, который обязан осуществлять уход;

другим трудоспособным членом семьи, который обязан осуществлять уход; о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход, или Акт об установлении факта осуществления лицом ухода (постоянного ухода), в котором указываются сведения о наличии (отсутствии) других трудоспособных членов семьи, которые могли бы осуществлять такой уход.

Кись добавила, если вопрос о составлении Акта понятен и "закрывает" вопрос по доведению перед ТЦК и СП факта наличия (отсутствия) других трудоспособных членов семьи, которые могли бы осуществлять такой уход, то в случае, если военнообязанный получает компенсацию на уход, вопрос наличия других трудоспособных членов семьи подлежит доказыванию.

Поэтому адвокат считает, если по одному адресу с лицом, которое нуждается в уходе, зарегистрированы совершеннолетние родные внуки - стоит собирать подтверждающие документы о том, что дети военнообязанного учатся или работают за пределами Украины.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, Минобороны Украины рассказало, как часто нужно проходить военно-врачебную комиссию во время военного положения.

"ВВК во время военного положения надо проходить раз в год и об этом надо помнить, потому что в мирное время - раз в 5 лет такая норма действует, но сейчас мы, к сожалению, живем в условиях войны, которая продолжается", - отметил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

В то же время командир 28-й Отдельной механизированной бригады Роберт "Мадьяр" Бровди рассказал, какой должна быть компетентная мобилизация в Украине. По его словам, такой призыв дает возможность "взбодрить в армию" всех тех, кто за 2,5 года так и не смог вступить в ряды Сил обороны.

"Но их совесть мучает или обстоятельства - бегающие ТЦКашники с повестками, или невозможность выезда за границу, или достижения возраста призывного и заставляет покрутить головой и изучить вопрос и попробовать найти себе применение в армии по уровню собственных знаний и компетенции. А не под совок загребания всех в учебные центры, а затем закрытие ими дыр нехватки личного состава в подразделениях", - добавил он.

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