Решили убрать все нормы, которые сузили бы сферу применения украинского языка на ТВ и в кино.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал президентский законопроект, которым предусмотрено официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине.

Об этом сообщил народный депутат Украины Владимир Вятрович в Facebook. При этом он отметил, что, по решению комитета, из законопроекта изымаются все нормы, касающиеся сферы применения украинского языка на телевидении и в кинопрокате.

Он считает, что эти нормы сузили бы использование украинского языка в этих сферах. Вятрович сообщает, что изымается из законопроекта норма о демонстрации англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала, а также изменения в законы о кинематографии и о медиа в отношении снижения квоты украиноязычных программ.

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Вятрович указывает, что такое решение профильного комитета позволит рассматривать законопроект "без взрывоопасных антиукраинских норм".

Законопроект Зеленского вызвал возмущение украинцев

Напомним, 28 июня лидер Украины зарегистрировал законопроект (регистрационный номер 9432), которым предложил парламенту закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения.

Тогда одна из норм закона вызвала возмущение украинцев: речь идет о постепенном исчезновении украинского дубляжа в кинотеатрах. Предлагалось, чтобы украинцы ходили на англоязычные сеансы кино, которые дополнялись бы украинскими субтитрами. Однако, оказалось, что общество еще не готово к таким изменениям. 8 июля украинцы собрали 25 тысяч голосов за поддержку петиции относительно исключения этой нормы из закона.

Также в социальной сети Viber провели опрос. Оказалось, что каждый четвертый респондент не видит для себя необходимости улучшать знание английского языка.

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