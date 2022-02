Если слово – это оружие, то информационная гигиена – броня. На фронте защита не менее важная, чем оружие или умение атаковать. То же касается и фронтов информационных. Умение анализировать, критически оценивать любые данные из любых источников делает каждого из нас защищенным. Ведь манипуляции, фейки, дезинформация существуют для одной цели – посеять раздор и панику.

Западная пресса знает лучше?

Новостями о якобы "нападении" РФ на Украину переполнено все информпространство: телевидение, блоги, соцсети, газеты. Такой массовой информационной истерии не было давно. Подкрепляется она еще и аргументами, мол, "об этом сообщает западная пресса".

Напомню, журналистские стандарты действуют по всему миру. Просто есть СМИ, которые их придерживаются, а есть те, что нет. Независимо от страны, где работает СМИ.

Не забываем и о человеческом факторе, и о специфических форматах некоторых СМИ. К примеру, печально известная карта "оккупации Украины", которую опубликовало Bild. Казалось бы, немецкое издание должно быть надежным как немецкие машины. А ведь мы знаем, что Bild – это желтая пресса, которая существует за счет просмотров и вирусных новостей. А таблоидам свойственно публиковать слухи, фейки и слишком эмоциональные новости. Потому что вопрос – в заголовках и вовлеченности аудитории. Я бы назвал это "50 оттенков желтого".

Следует помнить, что стране-агрессору выгодно раскачать информационное поле в другой стране, а достаточно для этого лишь подбросить журналистам "жареных фактов"

Теперь о человеческом факторе. Медиа может иметь хорошую репутацию, как The New York Times, The Independent, BBC и тому подобное. Но и там бывают ошибки, как, например, недавно случилось с CNN. Стоит отметить, что мы в Украине живем в другом контексте, чем западные СМИ. Для них эта тема "горячая", отсюда и постоянные попытки держаться на ней в ТОПе, "подпитывая" ее новыми фактами.

Кроме того, следует помнить, что стране-агрессору выгодно раскачать информационное поле в другой стране, а достаточно для этого лишь подбросить журналистам "жареных фактов". И дальше, цитируя друг друга, СМИ превратят новость в информационную лавину.

Почему это опасно для нас?

Украинцы уже восьмой год знают, что такое война на Востоке нашей страны. И поэтому напряженность населения от новостей о наступлении от РФ – вполне обоснованная.

Однако, эмоциональность и является тем, что нужно врагу. А наши с вами реакции в соцсетях или обсуждения за ужином – позволяют вбросам спецслужб паразитировать в информационном пространстве.

Сейчас прямая опасность для нас – это нестабильная экономика страны. И именно от этого украинцы в первую очередь должны быть защищены. Возможным это станет благодаря критическому мышлению, включать которое нужно для сохранения собственного спокойствия. А еще необходимо работать над тем, чтобы тренировать свою эмоциональную устойчивость.

Вы можете подвергать сомнению новость, если видите откровенное оперирование абстрактными понятиями вместо конкретных

Мы должны учиться отделять фейки от фактов и научиться искать первоисточник. Проверять то, что читаем. Потому что это самый надежный вариант, который не позволит панике взять контроль над здравым смыслом. А еще развивать собственную медиаграмотность.

Вы можете подвергать сомнению новость, если видите откровенное оперирование абстрактными понятиями вместо конкретных. Или же если в тексте используют оценку действий. Например, вместо "нарушил договоренности" – "он предатель".

Обращайте внимание на дату публикации. Новости могут быть опубликованы повторно, чтобы спровоцировать искусственный ажиотаж.

Доказательства или аргументы в виде статистики или фото – не повод доверять. Сфальсифицировать или подтасовать можно все. Поэтому всегда сверяйте факты дополнительно проверяя инфо в интернете.

Важно понимать, что независимо от того вы представляете СМИ, или являетесь простым пользователем фейсбука/телеграма – не шутите с понятием "война" и не используйте его, как триггер ради просмотров и комментариев в соцсетях.

Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины