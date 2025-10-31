'Хорош бегать от армии - время летать!': Мадяр объявил о масштабном наборе в Силы беспилотных систем

Он отметил, что хотя СБС составляют лишь 2% от войска, каждая третья уничтоженная цель - на их счету.

Командующий Сил Беспилотных Систем Роберт "Мадяр" Бровди в креативном ролике "Хорош бегать от армии - время летать!" заявил о расширении СБС до 5% от украинского войска и объявил масштабный набор рекрутов: 12 подразделений открыли более 15 тысяч вакансий, половина которых - специальности из мирной жизни.

"СБС - это работающая система, и ее следует масштабировать. Пришло время наращиванить применение. Нас станет 5%. Дроны ждут пилотов, а не наоборот. Объявляю набор в состав СБС. Более 15 000 вакансий, половина из которых - специальности из мирной жизни. Электроники и программисты. Конструкторы и проектные менеджеры. Мастера на все руки и конечно - операторы дронов. Ты нужен здесь и сейчас. Хорош бегать - время летать, стирая оккупанта. Набирай три буквы в интернете - СБС. И присоединяйся к одному из 12 подразделений "птахів", - обратился "Мадяр" к украинцам.

"Дрон стал основным средством современной войны. Червяк лезет и ложится в промышленных объемах. За 4 месяца - 113 307 подтвержденных уничтоженных целей на счету СБС. Техника не имеет шансов. НПЗ горят регулярно. Бензин на болотах становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть быстросгораемыми. СБС - всего 2% от армии. Но каждая третья цель уничтожена СБС. Каждый третий червяк отпет СБС. А будет - каждый второй", - подчеркнул "Мадяр".

Ознакомиться с вакансиями и присоединиться к СБС можно по ссылке.

Или оставить заявку по телефону: 0 800 207 332.