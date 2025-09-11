Ежегодно Саммит собирает широкий круг жен лидеров стран, экспертов, специалистов и известных личностей.

В Киеве стартовал пятый Саммит первых леди и джентльменов по теме "Образование, моделирующее мир".

Первая леди Украины Елена Зеленская на мероприятии появилась в образе, который она выбирает из года в год. Она остается верна традиции, демонстрируя приверженность своему фирменному стилю для подобных мероприятий.

Как и раньше, Зеленская предстала перед публикой в элегантном и строгом классическом костюме. Можно сказать, что ее выбор отражает минимализм и дипломатичность, гармонирующие с серьезностью тем, обсуждаемых на Саммите.

В этот раз на ней был белоснежный костюм-двойка, состоящий из удлиненного двубортного пиджака и свободных классических брюк. Образ был дополнен коричневыми лодочками на каблуках, создающими приятный контраст с костюмом и завершенность ансамбля. Макияж в натуральной нюдовой гамме и привычная легкая укладка с мягкими волнами подчеркнули женственность и придали гармонию всему внешнему виду.

На мероприятии также присутствовали первый джентльмен Дании, известный кинорежиссер Бо Тенгберг, первая леди Финляндии Сюзанна Иннес-Стубб, первая леди Эстонской Республики Сирье Карис, первая леди Литовской Республики Диана Науседене, а также первая леди Германии Эльке Бюденбендер. Ведущей мероприятия выступила Екатерина Осадчая.

Саммит первых леди и джентльменов: что известно

Это ежегодное международное событие, проходящее по инициативе первой леди Украины Елены Зеленской и объединяющей первых леди и джентльменов мира для преодоления глобальных вызовов.

Ежегодно Саммит собирает широкий круг жен лидеров стран, экспертов, специалистов и известных личностей, которые разделяют общие ценности, чтобы сделать наш мир лучше и безопаснее.

