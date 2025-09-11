Дожди задержатся на западе, а остальная Украина встретит теплый и сухой день.

12 сентября в Украину вернется осенняя прохлада. Часть украинских областей накроют дожди, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В пятницу дожди ожидаются только в западных областях Украины. Север, центр, восток и юг останутся в сухой воздушной массе - антициклон на северо-востоке блокирует перенос влаги из Атлантики, поэтому осадки не распространятся дальше.

Температура воздуха распределится неравномерно. На востоке и побережье будет умеренно тепло, +22...+24 градуса. В центральных областях прогнозируют +24...+28 градусов, однако в Винницкой области местами +20...+23 градуса. На юге воздух прогреется до +24...+28 градусов, кроме юга Одесской области, где ожидается +22...+26 градусов.

Видео дня

Северные области также будут теплые, +24...+27 градусов, хотя на Житомирщине и Сумщине возможны +19...+22 градуса. Самый интересный температурный контраст ожидается на западе - полоса от Волыни, Ривненщины через Тернопольскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую области до Черновицкой области прогреется лишь до +16...+19 градусов. В то же время на Закарпатье и в некоторых районах Львовской области +23...+25 градусов.

В Киеве осадков не предвидится, однако из-за близости влажной западной воздушной массы небо может быть облачным, а температура достигнет +23 градуса.

Погода в Украине - прогнозы

Напомним, что 11 сентября температура в Киеве снизится на несколько градусов, по сравнению с предыдущим днем, но все равно будет тепло.

Ночью столбики термометров покажут +14°...+16°, а днем воздух максимально прогреется до +23°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Вас также могут заинтересовать новости: