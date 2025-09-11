Работа по уничтожению ПВО в Крыму ведется уже полтора месяца, отметил Роман Свитан.

Силы обороны Украины ведут систематическую работу по поражению российской системы противовоздушной обороны (ПВО) на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом в эфире Radio NV заявил полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан. "У РФ есть две точки, где ПВО может перехватить практически все воздушные цели. Это Москва и Крым, особенно ближе к Керченскому полуострову. Нам, чтобы выйти на выполнение боевых задач авиацией над Крымом, нужно зачистить ПВО. Это называется начало завоевания превосходства в воздухе. Уже полтора месяца наши спецслужбы выполняют эту задачу", – сказал Свитан.

Он добавил, что в этой задаче важнейшую роль играет разведка, которая выявляет цели на территории временно оккупированного полуострова.

"Разведка, доразведка, корректировка, выполнение боевой задачи и подтверждение. У россиян очень много обманок. Это нужно чуть ли не на зуб попробовать – настоящие, или нет. А потом только отрабатывать. И скорее всего, после зачистки пойдут уже либо ракеты, либо самолеты, которые у нас уже появляются. У нас уже вторая бригада начинает формироваться с F-16. Как только две бригады сформируются, уже будет возможность выполнять боевые задачи, контрнаступление операции с применением воздушных средств поражения", – объяснил Свитан.

Удары по ПВО в Крыму: что известно

В конце августа бойцы ГУР на территории временно оккупированного Крыма поразили российскую радиолокационную станцию из состава С-400 "Триумф". А уже в сентябре стало известно, что Силы Обороны поразили радиолокационную станцию 48Я6-К1 "Подлет" и радиолокационный модуль метрового диапазона из состава комплекса 55Ж6М "Небо-М".

Военный эксперт Евгений Дикий отмечает, что для российской ПВО Крым стал так называемой "Чернобаевкой". Он отметил, что Крым прикрывает не только сам себя. Ведь там также размещены системы дальнего наблюдения россиян. Они позволяют фиксировать и вовремя предупреждать о чем-либо, что летит издалека на территорию РФ.

