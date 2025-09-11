Дикий о российских дронах в Польше: Это очень удачная разведка провокацией

Кремль получил информацию как военного характера, так и политического характера, здесь "два в одном", заметил эксперт.

Дроны россиян однозначно не залетели на территорию Польши случайно, это была четко спланированная операция Кремля, чтобы получить информацию как военного характера, так и политического. Об этом сказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Radio NV.

"Это была разведка провокацией. Не разведка боем. Причем, к сожалению, очень удачная. Надо отдать должное россиянам - это одна из самых успешных их операций вообще за последнее время. Здесь два в одном", - отметил Дикий.

Он сразу отрыл то, что российские дроны в этот раз залетели в Польшу случайно.

"Этот массовый залет: даже самый поверхностный анализ того, где именно летали эти российские "Герберы", он полностью исключает вариант, что они туда залетели случайно, что это сбитая навигация. Дело в том, что районы очень неслучайны. Эти российские дроны, во-первых, все были без боевой части и это не разведка боем. Им прямо сейчас не нужна война с Польшей и НАТО", - говорит эксперт.

По словам Дикого, эти "Герберы" облетели с разных сторон две станции дальнего радиолокационного наблюдения, расположенные в Польше; три авиационных базы, которые используются и войском польским, и авиацией союзников по НАТО; летали над основной шоссейной дорогой, по которой доставляется военная помощь через Польшу в Украину.

"Вот районы где они "сбились с курса" - 2 загоризонтных РЛС, 3 авиабазы и основное шоссе, которое используется для помощи нам. Извините, но здесь вариант любой случайности исключается. Это абсолютно четко, хорошо проведенная разведывательная операция. Россияне облетали районы потенциальных будущих ударов, те объекты, которые потенциально их интересуют в случае прямого военного конфликта с Польшей. И полностью просканировали, каким же будет ответ - как будут обнаруживать, как будут сбивать. Фактивно они "вскрыли" польскую ПВО, выяснили как она работает, как она не работает, выяснили какое взаимодействие с союзниками", - подчеркнул Дикий.

По его словам, это информация на военном уровне, полученная россиянами.

"На этом уровне они на очень серьезный шаг продвинулись в сторону потенциального реального конфликта", - отметил эксперт.

В то же время, по мнению Дикого, на политическом уровне - эффект еще сильнее, потому что Кремль теперь знает как на политическом уровне отреагирует блок НАТО.

"Россияне увидели просто "ужасную", "страшную" реакцию - НАТО инициировало консультации по 4-й статье. А мы знаем как "многое" могут принести консультации... Теперь россияне точно знают, что 5-я Статья НАТО вряд ли применяется. Это тоже для них крайне важно и это крайне позитивная для россиян и негативная для свободного мира информация", - сказал Дикий.

Кроме того, Кремль получил реакцию из Вашингтона и это реакция, которая их полностью удовлетворяет, добавил эксперт.

"Вице-президент США Джей Ди Вэнс четко заявил, что мощная разведка российскими дронами воздушного пространства страны НАТО - это отнюдь не основание для каких-то дополнительных санкций против РФ, что это точно не то, ради чего стоит Россию экономически изолировать. Кремль получил то, что хотел. К сожалению, на сегодня можно сказать, что счет по очкам четко в их пользу", - отметил Дикий.

Он также объяснил, почему так мало российских дронов над Польшей было сбито.

Дикий отметил, что все 4 "Герберы", которые были сбиты, их сбило не польское войско, а союзники из Нидерландов, использовав самолеты F-35.

"Это даже не сравнение: стрелять из пушки по воробьям, это примерно как по воробьям межконтинентальной баллистической ракетой", - иронично прокомментировал он.

По его убеждению, поляки, которые взлетали на F-16 ничего не сбили не потому, что плохо "водят" самолеты, а скорее из-за того, что не было политического указания.

"Поляки почему-то очень боялись эти дроны сбивать. Они их обнаруживали, сопровождали, но очень стеснялись по ним стрелять. А голландцы прилетели, отработали на автомате, так как на самом деле положено это делать. Они оказались немножко более решительными", - говорит Дикий.

Налет дронов на Польшу

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 сентября около двух десятков российских дронов пересекли границу Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что были сбиты над страной четыре беспилотника россиян. По его информации, значительная часть дронов летела со стороны Беларуси.

По словам министра иностранных дел Радека Сикорского, массовое вторжение беспилотников РФ в воздушное пространство Польши стало основанием для проведения обсуждений в НАТО по применению статьи 4.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что говорил с премьер-министром Польши Туском. Тот рассказал, что обломки российских дронов, среди которых были также иранские "шахэды", найдены во многих городках и селах. По его словам, Украина предложила помощь Польше в борьбе с дронами.

