Это первый случай прямого взаимодействия сил НАТО с Россией после вторжения в Украину.

Российские беспилотники в Польше ознаменовали эскалацию военных действий с Европой. Однако, остается вопрос, чего хотел добиться єтм российский диктатор Владимир Путин.

Как пишет Politico, премьер-министр Дональд Туск сообщил, что в воздушное пространство Польши залетели 19 дронов, 4 из которых были сбиты. Варшава четко определила, кто виноват. "Нет никаких сомнений в агрессивных намерениях России", - заявил Туск.

Издание напомнило, что это первый случай, когда над страной НАТО было замечено так много беспилотников, и первый случай, когда они были сбиты.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил: "По оценке польских и натовских ВВС, они не отклонились от курса, а намеренно атаковали".

Этом нение поддержали и другие страны НАТО:

"Нет никаких оснований полагать, что это была ошибка коррекции курса или что-то подобное", — заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Фабиан Хоффман, эксперт по ракетной и ядерной стратегии из Университета Осло, заявил, что инцидент имеет все признаки преднамеренных действий. "Судя по траектории полета, эти беспилотники следовали по контролируемой траектории, поэтому похоже, что Россия сделала это намеренно", - отметил он.

Но было несколько оговорок.

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил: "Поступают противоречивые сообщения, и пока нет четкой оценки того, что стояло за атаками беспилотников или каковы были их намерения. Какими бы ни были их намерения, они были опасными и безрассудными, и они нарушили суверенное воздушное пространство Польши и НАТО".

"Это послание Москвы о том, что она не заинтересована в мире, обеспеченном западными силами поддержки, и не заинтересована в перемирии", - написал Тимоти Эш, экономист, освещающий события в Центральной Европе.

"Россия не уважает Европу. А реальность такова, что дела у России идут не очень хорошо, особенно в экономическом плане. Именно поэтому Кремль решил пойти на эскалацию сейчас — он видит окно возможностей", - считает Хоффманн.

Издание также обратило внимание на то, что с 19 дронов военные НАТО смогли сбить только 4.

"Это не является ошеломляющим успехом для Польши и НАТО", - написало издание.

Это также показывает, что за все время войны в Украине НАТО не предприняло достаточных мер для подготовки к российскому нападению, которое, как постоянно предупреждают аналитики, представляет собой реальную угрозу, сказал Филлипс О’Брайен, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс:

"Вчерашняя "учебная" атака, совершеённая русскими на Польшу (а это была именно она), показывает, что государства альянса не потрудились должным образом подготовиться не только к будущей войне, но и к войне, которая прямо сейчас смотрит им в лицо", - считает он.

Издание задалось вопросом, как может отреагировать НАТО? И первое что приходит на ум, это серьезное укрепление противовоздушной обороны стран Альянса. Также возникает потребность в масштабных многонациональных учениях по противовоздушной обороне для надлежащей координации во всех приграничных государствах.

Атака дронов на Польшу

В ночь на 10 сентября Польша приводила ПВО и авиацию в состояние высокой готовности. Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщало, что воздушное пространство страны нарушили российские беспилотники.

Утром польские власти сообщили, что страну атаковали 19 беспилотников.

