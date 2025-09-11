'Предупредительный выстрел': колумнист Bloomberg назвал 5 уроков налета дронов на Польшу

США и Европа должны многому научиться из упреждающего выстрела России, отмечает эксперт.

Ночная атака российских беспилотников по Польше стала беспрецедентным сигналом, который заставляет США и Европу переосмыслить собственную безопасность. Колумнист Bloomberg Марк Чемпион выделяет как минимум пять ключевых уроков из этого события.

Россия сделала то, что казалось невозможным

Первый и главный вывод - больше никто не может считать абсурдной идею о том, что Кремль способен атаковать члена НАТО. Министр иностранных дел Польши Радек Сикорский подтвердил, что "девятнадцать беспилотников вошли в польское воздушное пространство", и это было достаточно, чтобы Варшава могла применить статью 4 НАТО.

В Москве же уверяли, что "не намеревались наносить удары по любым целям в Польше", однако факт остается фактом.

Украина - щит для Европы

Второй урок касается роли Украины. "Подумайте на минутку над мыслью, что Путину в конце концов разрешено достичь своих целей в Украине... Вторжение дронов с меньшего расстояния... было бы лишь одним из инструментов дальнейшей дестабилизации", говорится в анализе.

Опыт Беларуси показывает, что Путину не обязательно оккупировать страну, чтобы использовать ее территорию для размещения ракет или войск.

"Боже, помоги, если будет 600 дронов"

Третий вывод касается слабых мест НАТО. По словам эксперта по воздушным силам Филлипса О'Брайена, "зависимость альянса от дорогих самолетов и ракет для сбивания лишь некоторых российских беспилотников... показывает, насколько неподготовленной остается оборона". Он предупреждает: "Боже, помоги им, если они столкнутся с 600 беспилотниками и ракетами за одну ночь".

Атака без вторжения

Четвертый урок - Путину не нужно вводить войска, чтобы атаковать государство. Это могут быть "кибератаки, саботаж или массовые удары дронами и ракетами", отмечают эксперты. О'Брайен назвал удар по Польше "тренировочным колесом" Москвы.

Выстоит ли НАТО?

Наконец, пятый урок касается реакции Запада. "То, как США отреагируют сейчас - то ли с абсолютной преданностью обороне Польши, то ли чем-то меньшим - будет критически важным", отмечается в материале.

Если ответ будет слабым, Путин может дальше "искать слабые места, чтобы доказать, что альянс является бумажным тигром".

Эксперты предупреждают: атака на Польшу стала "лишь предупредительным выстрелом". В то же время они отмечают, что Киев сейчас разворачивает армию и оборонные производства, которых "ни одна европейская страна к западу от него не может надеяться сравнять в ближайшем будущем".

Налет дронов РФ на Польшу - что известно

10 сентября Россия совершила массированный налет дронов на Польшу, что стало первым случаем столь масштабного нарушения воздушного пространства страны-члена НАТО. Министр иностранных дел Радек Сикорский заявил, что в Польшу залетели 19 беспилотников, чего было достаточно, чтобы Варшава могла инициировать консультации по статье 4 Североатлантического договора.

По предварительным оценкам экспертов, это были "Герберы" - дешевые беспилотники китайского производства для российских военных, которые могут выполнять ударные функции или использоваться как приманки для перегрузки противовоздушной обороны. В Москве заверили, что не намеревались бить по польским целям, однако аналитики считают атаку сознательным испытанием устойчивости НАТО.

