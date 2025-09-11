Пара состояла в отношениях почти 8 лет.

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова впервые раскрыла подробности расставания с бойфрендом-россиянином Максимом Аплиным. Пара состояла в отношениях почти 8 лет.

В интервью ведущей Маричке Падалко артистка призналась, что причиной разрыва стали не измены или скандалы. По ее словам, повлияли расстояние и жизненные обстоятельства, оказавшиеся сильнее их чувств.

Кузнецова отметила, что сама делила жизнь между Киевом и Барселоной, тогда как жених находился то на Тенерифе, то на Шри-Ланке. Сначала они расставались максимум на два-три месяца, но со временем перерывы во встречах увеличились до полугода.

Видео дня

Екатерина подчеркнула, что такие условия отношений оказались для нее неприемлемыми:

"Это не является нормальным, и мы просто устали искать выход из ситуации".

При этом актриса призналась, что расставание обошлось без скандалов, однако не было легким.

"Много ситуаций моделировали, как нам лучше сделать, потому что очень трудно расходиться, когда нет грязи, когда нет третьего лица… Просто есть обстоятельства, которые мы не можем уладить. У меня работа, которая расписана на полгода. У него своя мужская ответственность. Мы устали искать что-то", - сказала она.

Напомним, Екатерина Кузнецова сообщила о расставании с бойфрендом-россиянином в июле.

Вас также могут заинтересовать новости: