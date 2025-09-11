В этом году Киевская неделя критики пройдет с 16 по 22 октября.

Девятая Киевская неделя критики, которая считается одним из главных украинских кинофестивалей современности, объявила свою международную программу.

Как сообщили в пресс-службе мероприятия, в этом году фильмом открытия станет трагикомедия "Сентиментальная ценность" (Sentimental Value), производства Норвегии, Франции, Дании, Германии, Швеции и Великобритании – новая работа режиссера Йоакима Триера. Эта картина получила Гран-при Каннского кинофестиваля 2025 года и стала национальным претендентом от Норвегии на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший международный полнометражный фильм".

"Сентиментальная ценность" рассказывает о двух сестрах, которых жизнь сталкивает с отцом – знаменитым режиссером (Стеллан Скашгорд), давно покинувшим семью. Он предлагает старшей дочери роль в новом фильме, но после отказа находит вместо нее голливудскую звезду (Эль Фэннинг) и начинает подготовку к съемкам в семейном доме, который до сих пор принадлежит ему.

Исполнительница главной роли в "Сентиментальной ценности" Ренате Рейнсве, также известная по предыдущему фильму Триера "Худший человек в мире", стала лицом нынешнего официального постера Киевской недели критики.

Кроме этого фильма в международную программу фестиваля вошли такие ленты:

"Сират" (Sirât) , Испания, Франция, 2025 – обладатель приза жюри и премии за лучший саундтрек Каннского кинофестиваля. Это работа режиссера Оливера Лаше, спродюсированная Педро и Агустино Альмодоварами. В центре сюжета – отец, который вместе с сыном и верной собакой путешествует по марокканской пустыне в поисках пропавшей дочери. Присоединившись к группе рейверов, направляющихся на очередную вечеринку в сердце Сахары, они погружаются в адское путешествие сквозь бесконечные пески.

, Бразилия, Франция, Германия, Нидерланды, 2025 – триумфатор Каннского кинофестиваля 2025, получивший призы за лучшую режиссерскую работу и мужскую роль, а также приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ). События картины Клебера Мендосы Филю, сорежиссера фильма "Бакурау", разворачиваются во времена бразильской военной диктатуры 1970-х. Ученый Марсело (звезда фильма "Восстание штатов" и сериала "Нарко" Вагнер Моура) узнает о попытках завладеть его исследованиями. Спасаясь от наемных убийц, он бежит в родной город, чтобы воссоединиться с сыном и покинуть страну. Рейтинг ленты на Rotten Tomatoes на данный момент составляет 100%. "Голубая тропа" (O Último Azul) , Бразилия, Мексика, Нидерланды, Чили – фантастическая антиутопия режиссера Габриэля Маскаро, обладатель "Серебряного медведя" Берлинале. Это еще одна лента, сюжет которой разворачивается в Бразилии, но здесь в фокусе уже антиутопическое будущее, в котором правительство переселяет пожилых людей в изолированные колонии. Главная героиня близкая к 80-летию решает бросить вызов системе и отправляется в путешествие по Амазонии, чтобы осуществить свое последнее желание.

Остальные фильмы международной и других программ будут объявлены позже, отмечают в пресс-службе фестиваля.

Организаторы напоминают, что традиционно на фестивале действует система абонементов, их стоимость по ранней цене – 950 гривень (полный), 550 гривень (дневной) и 450 гривень (студенческий). Продажа уже стартовала на сайте фестиваля. Есть также бесплатные абонементы для военнослужащих при условии заполнения формы на сайте. Билеты на отдельные сеансы поступят в продажу позже.

Заметим, что в этом году Киевская неделя критики состоится с 16 по 22 октября. Также в рамках мероприятия традиционно вручат национальную премию кинокритиков "Киноколо".

