По словам обозревателя издания, все доказательства указывают на то, что вторжение было преднамеренным.

Вторжение российских беспилотников на территорию Польши в ночь на 10 сентября было испытанием возможностей НАТО, которое западный военный альянс должен был бы легко пройти. Для систем противовоздушной обороны альянса такой инцидент мог стать учебным, однако некоторым дронам все же удалось проникнуть глубоко в Польшу. Об этом пишет профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс, Шотландия Филипс Пейсон О'Брайен для The Atlantic.

"Возможно, смущенные отсутствием лидерства со стороны США, европейцы даже не могут четко описать то, что произошло. Премьер-министр Польши Дональд Туск, который обычно четко анализирует военные действия Путина, заявил, что воздушное пространство Польши "нарушило большое количество российских беспилотников". Для украинцев вторжение только 19 беспилотных самолетов было бы тихой ночью", - отметил автор материала.

По словам Туска, те беспилотники, которые представляли прямую угрозу, были сбиты. Как анализирует О'Брайен, такое заявление свидетельствует о том, что НАТО сортировало дроны, а не просто их всех сбивало.

Видео дня

"Страны НАТО полагаются на чрезвычайно дорогие системы для противодействия беспилотной войне - задача, которую украинцы выполняют в большем масштабе за значительно меньшие средства. Вторжение в Польшу не дает оснований для уверенности в том, как силы НАТО справятся, если в одну ночь столкнутся с 600 беспилотниками и ракетами", - подчеркнул профессор.

По словам автора материала, страны НАТО, скорее всего, стесняются прямо признать, что одна из их членов подверглась преднамеренной атаке со стороны враждебного государства.

"Конечно, российские воздушные системы имеют высокий уровень ошибок, но все доказательства указывают на то, что вторжение было преднамеренным. Соседние Словакия и Венгрия, лидеры которых выразили поддержку Путину, не испытали никаких вторжений в свое воздушное пространство", - проанализировал О'Брайен.

По мнению обозревателя издания, решительная реакция на такой случай заключалась бы в обещании НАТО сбивать все вражеские БпЛА, которые появятся в воздушном пространстве любой страны-члена Альянса. Кроме того, в НАТО должны были бы предупредить Россию, что если в воздушном пространстве стран-членов появятся новые беспилотники, то Альянс может предоставить Украине помощь в организации национальной противовоздушной обороны.

"Вместо этого мы наблюдаем многонациональное поражение. Страны НАТО, даже те, которые непосредственно угрожают экспансионизму Путина, не имеют возможностей противостоять российской войне и не понимают настоящей стратегической опасности, в которой они находятся. Они больше не могут рассчитывать на американское лидерство и поддержку. Трамп, в лучшем случае, не интересуется безопасностью европейских союзников Америки, а в худшем - стремится сотрудничать с Путиным, который представляет для них наибольшую угрозу", - подчеркнул профессор.

По словам обозревателя The Atlantic, безопасность государств НАТО на самом деле больше зависит от независимости и силы Украины, чем от компетентности и реальности США.

"Эта страна, находящаяся в трудном положении, стремилась вступить в НАТО, чтобы защититься от дальнейшей российской агрессии. Но украинцы, не говоря уже о врагах Запада во всем мире, только что получили наглядную иллюстрацию ограничений альянса", - подытожил О'Брайен.

Атака РФ на Польшу - что говорят эксперты

Ранее военный аналитик Андрей Крамаров также раскритиковал подход Польши к сбиванию российских дронов. Он отметил, что украинский подход к противодействию вражеским беспилотникам более эффективен.

"Реакция вялая... Почему Украина объединяет одновременно для отражения вот этих атак такое количество современных средств ПВО - дроны-перехватчики, мобильные огневые группы, расконсервация классических зенитных установок, на которые сейчас устанавливаются современные баллистические калькуляторы... Мы пытались это делать, чтобы найти одновременно эффективный и дешевый способ (сбивать дроны - УНИАН)", - добавил Крамаров.

В то же время авиационный эксперт Анатолий Храпчинский объяснил, для чего на самом деле РФ атаковала Польшу беспилотниками. Он считает, что скорее всего, использовалась попытка проверить восточные фланги Польши на способность отражать такие атаки.

"Я думаю, что ни для кого не секрет, что мир готовится, по крайней мере мы понимаем это, что готовится к Третьей мировой войне и это видно по объединению стран Китай, Корея, Россия, Иран, Индия. То есть мы видим формирование определенной силы, которая предусматривает возможное применение оружия уже непосредственно по Европе. Поэтому хотелось бы адекватной реакции со стороны стран НАТО и со стороны стран Европы", - отметил эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: