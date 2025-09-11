В списке есть Овен и Бдизнецы.

После сентября 2025-го жизнь представителей пяти знаков Зодиака изменится. Месяц обещает серьезные перемены, блягодаря влиянию мощных астрологических энергий. По мнению астролога Матильды Чжуан, эти знаки испытают ощутимый подъем и сдвиги в различных сферах жизни, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Хотя изменения не наступят мгновенно, после долгого периода эмоциональной нестабильности и кажущегося хаоса именно в сентябре эти люди почувствуют облегчение и заметят первые признаки светлой полосы. Независимо от того, коснется ли это личной жизни или карьеры, удача постепенно начнет работать в их пользу.

Овен

Гороскоп на сентябрь 2025-го сулит переломные процессы Овнам. Матильда Чжуан считает, что представители этого знака будут сосредоточены на формировании собственных привычек, а также на том, как они проявляют себя в мире. Астролог отмечает: как только Овны обретут внутренний контроль и уверенность в себе, их энергия станет настолько ощутимой, что окружающие будут дважды думать, прежде чем испытывать их на прочность.

Этот путь не будет простым, ведь он требует глубокого осознания своей силы. Но если Овны сумеют принять ее и утвердиться в собственной независимости, сентябрь 2025 года станет лишь отправной точкой новой, стремительной эпохи. Все, о чем они мечтали, вернется в их жизнь при условии, что изменится внутреннее отношение к себе и миру.

Близнецы

Для Близнецов этот месяц откроет двери к обновлениям и станет временем ярких достижений. По словам Чжуан, именно в сентябре начнется заметный прогресс в профессиональной сфере и в личных отношениях. У кого-то это будет связано с новой работой, у кого-то - с переездом или другим решительным шагом.

Астролог подчеркивает, что важно научиться грамотно распределять энергию между карьерой и личной жизнью. Рост для Близнецов проявится через укрепление авторитета в работе, которая по-настоящему вдохновляет и мотивирует. Сентябрь станет месяцем, когда они смогут заложить прочный фундамент для уверенной и любимой версии себя.

Дева

Для Дев сентябрь 2025 года будет особенно значимым, ведь месяц принесет два Новолуния и солнечное затмение. Астролог отмечает, что именно это время будет связано с глубоким переосмыслением - Девы будут работать над своей энергетикой, образом и тем, как они проявляются в обществе.

Хотя процесс был непростым, сейчас наступает момент, когда важно уделить особое внимание здоровью и физическому состоянию. Будь то занятия спортом или забота о питании - именно такие шаги помогут Девам приблизиться к желаемой гармонии и сиянию. При этом перемены коснутся не только тела, но и внутреннего мира. К концу месяца они начнут замечать, как их усилия приносят первые ощутимые результаты.

Стрелец

Стрельцы уже с начала 2025 года ощущали внутреннюю трансформацию, и теперь сентябрь станет для них точкой перелома. Хотя перемены не произойдут мгновенно, этот период сулит заметный карьерный рост и новые возможности.

Чжуан поясняет, что внутреннее "я" Стрельцов словно подталкивает их к тому, чтобы взять на себя роль лидера. Однако для этого потребуется отказаться от старых убеждений, связанных с домом или семьей. Только так они смогут раскрыть свою истинную силу и обрести то внутреннее сияние, о котором давно мечтали.

Водолей

Для Водолеев сентябрь 2025 года станет месяцем возвращения к своей подлинной природе. Если раньше им казалось, что приходится сдерживать себя и прятать истинные стороны личности, то теперь придет осознание: самое важное - быть самим собой.

Астролог отмечает, что именно этот период принесет понимание: жить стоит в радости и в согласии со своей индивидуальностью. Кто-то примет такую искренность, кто-то отвернется, но это уже не будет иметь значения, ведь Водолеи наконец перестанут подстраиваться ради чужого одобрения. Пусть путь и окажется непростым, но именно в этом месяце они проявят себя максимально ярко и аутентично, что станет источником их истинного счастья.

