Российские оккупанты, несмотря на имеющиеся стереотипы в обществе, которое обычно не воспринимало их серьезно, значительно развились в беспилотных системах. Об этом рассказал командир батальона беспилотных систем 44-й бригады Вячеслав Шутенко в интервью "РБК-Украина".

По его словам, он категорически против пренебрежительного отношения к врагу.

"Да, у них есть элитные подразделения, как и у нас, которые эффективно применяют беспилотные технологии, в которые инвестируются огромные средства. Им предоставляют неограниченный доступ ко всем средствам, которые необходимы для того, чтобы воевать на переднем крае. Эти подразделения есть, и плохая новость для нас в том, что их количество тоже увеличивается", - отметил Шутенко.

Командир подчеркнул, что впоследствии все поняли, что Украина воюет с серьезным противником.

"Эта история о том, что все смеялись, что враг у нас глупый, тупой - это большая проблема была. Все увидели то, что мы воюем с серьезным врагом, что мы действительно воюем со второй армией мира. Я хочу жирным подчеркнуть, что это очень большая ошибка - недооценивать врага", - подчеркнул защитник.

Шутенко добавил, что в некоторый момент украинцы действительно недооценили возможности РФ. В частности Украина не смогла настолько быстро и качественно масштабировать беспилотные технологии, которые появились в ВСУ гораздо раньше, чем в России.

"Вот у нас проблема в чем? Когда у нас появляется какая-то инновация в сфере беспилотных технологий, до того момента, пока она масштабируется до уровня всего войска и будет доступна в большинстве подразделений, проходит достаточно много времени", - объяснил командир.

В то же время россияне внедряют масштабирование очень быстро. Одной из последних историй является увеличение производства дальнобойных дронов, которые могут глубоко залетать в украинские тылы и перерезать логистику.

"В качестве примера приведу эти дроны - "матки" так называемые. То есть это крыло, которое на себе несет FPV-дроны, залетает к нашим логистическим маршрутам. И вот трасса Доброполье - Краматорск. Она еще была проездной месяца три назад. Мы еще там ездили спокойно. Впоследствии, время от времени там уже начали подбивать автомобили", - подчеркнул боец.

Он отметил, что сейчас оккупанты поняли, что могут долететь до этого важного логистического маршрута.

"Как после этого можно говорить, что они глупые, тупые, какие-то там непутевые воины и так далее? Ничего подобного. Мы воюем с очень сильным серьезным врагом, и это надо осознавать. И то, что мы можем с ним воевать, это говорит о нашей мощности в том числе. Я считаю, что мы одна из самых сильных армий мира сейчас. Потому что мы имеем этот огромный опыт войны с таким сильным врагом. И мы можем его уничтожать, мы можем противостоять, это весь мир видит", - подытожил Шутенко.

Ранее военный эксперт Сергей Грабский заявил, что РФ нацелилась на два города на востоке, а их потеря усложнит ситуацию на Харьковщине. По его словам, речь идет о таких городах, как Краматорск и Славянск, что в Донецкой области.

"Будет ли это направление через Лиман, или противник будет пытаться прорваться в район Дружковки неважно. Славянск и Краматорск на сегодня для противника является основной целью", - считает Грабский.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Путин говорил США, что захватит всю Донецкую область до конца года. Глава государства считает, что этого не произойдет.

"Он не возьмет. Цена - годы и миллион людей. А если не годы, а быстрее, то просто больше людей. Не миллион людей, а два миллиона, три миллиона трупов. Вот цена этого", - отметил Зеленский.

