Российская певица Алла Пугачева откровенно рассказала об отношениях со своим пятым мужем, 49-летнем шоуменом Максимом Галкиным. Исполнительница дала понять, волнует ли ее большая разница в возрасте.

Как отметила она в интервью для программы "Скажи Гордеевой", у нее было лишь два "настоящих" брака, первый - с отцом Кристины Орбакайте, второй - с Галкиным, остальные были "помощью другу".

По словам певицы, в Галкина она влюбилась, "и все".

"Поняла, что это то, что нужно. И он понял. Это было странно, даже иногда непонятно мне самой, как так получилось? Абсолютная гармония. Мы в каких-то одинаковых семьях (росли) - ну я раньше, конечно, он позже, - но у нас абсолютно то же воспитание, какое-то отношение, благородство. Речь не только о какой-то половой связи, но и о дружбе, понимании и поддержке", - объяснила она.

На уточняющий вопрос, есть ли личная жизнь после 50, Пугачева ответила утвердительно и дала понять, что разница в возрасте им не мешает.

"Мы счастливы. Были бы здоровы, потому что я не представляю, что буду без него делать", - добавила она.

