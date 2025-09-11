'Кино - это то, чем я дышу': Екатерина Кузнецова поразила искренностью в интервью на YouTube-канале Марички Падалко

В частности, актриса рассказала о состоянии кинематографа в Украине во время полномасштабного вторжения.

На YouTube-канале Марички Падалко вышло искреннее интервью с украинской актрисой театра и кино Екатериной Кузнецовой. В ходе разговора, полная версия которого доступна по этой ссылке, Екатерина поделилась своей личной и профессиональной жизнью, а также рассказала о новых проектах - полнометражных фильмах "Стражи Рождества" и "Испытательный срок".

Сейчас Екатерина живет на два города - Киев и Барселона. Делится, что приезд домой, в Украину - это лучшее, что с ней произошло за последний период и что подарило теплые ощущения. При этом отмечает, что очень любит Испанию. На вопрос от Марички Падалко, автора YouTube-канала "Маричка", почему выбрала для жизни Барселону, ответила искренне:

"Мне нравится менталитет испанцев. Я не чувствую в Испании себя эмигранткой. Я чувствую замедленность, где-то, возможно, ленивость этих людей. Кто понял жизнь, тот не спешит - они живут по этому лозунгу. И мне очень это импонирует. Раньше я жила на Тенерифе, но там очень заземленно. Я захотела какого-то движения, поняла, что я - все-таки человек материковой зоны, такого, можно сказать, мегаполиса. Именно поэтому выбрала Барселону. Тем более очень много раз была здесь в детстве с родителями".

Во время интервью Екатерина поделилась с Маричкой также и подробностями из своей личной жизни. Так, с первым мужем они пробыли в браке меньше года, а всего были вместе около 8 лет.

"Мы познакомились на проекте "Сердцу не прикажешь", это был 2007 год. Пока были съемки, мы просто дружили, а потом все это переросло в любовь. Первые 2-3 года отношений были на расстоянии, мы ездили друг к другу, потом я переехала к нему", - поделилась Екатерина.

Екатерина некоторое время жила и работала в России, а после начала полномасштабного вторжения, находясь на тот момент на Шри-Ланке, в страну-агрессора не поехала. Она вернулась в Украину. Признается, что переживать вместе с родными страшные события, ей гораздо проще. Кроме этого, Екатерина очень благодарна тому, как украинцы приняли ее:

"Я ежедневно чувствую невероятную любовь от людей. Гуляю по городу, ко мне подходят люди, обнимают. Это так приятно. Я окутана поддержкой. Все благодарят за позицию, за то, что я вернулась. Я никогда никого из себя не изображала. Я такая, какая есть. Думаю, люди чувствуют мою искренность. Благодарна всем за доверие, за возможность работать".

Екатерина хотела, чтобы после возвращения в Украину, ее первые роли в кино были исключительно касающиеся войны. Так, в проекте "Мое кино" она сыграла женщину, которая пострадала от войны и была уверена, что ее бывший муж погиб, а он оказался в плену. Затем был проект "Хранилища. Восемь историй", тоже о войне.

"Мне кажется, что благодаря такому драматическому материалу я как бы восстанавливалась и проживала это", - отметила актриса.

Кроме того, она рассказала о своем участии в рождественской комедии "Стражи Рождества", премьера которой состоится уже 13 ноября.

"Мне кажется, нам не хватает таких семейных комедий, и именно поэтому была создана эта история. У нас прекрасный актерский состав - Михаил Кукуюк, Станислав Боклан, Иван Блиндар. Я играю очень простую среднестатистическую женщину. Мне кажется, что большинство украинок увидят во мне себя. У моей героини есть семья - муж и дочь, которая очень хочет чуда, чтобы на Рождество папа был рядом, но он должен быть на войне", - рассказала Екатерина Кузнецова.

Также актриса поделилась, что прямо сейчас продолжаются съемки нового фильма - романтической комедии "Испытательный срок", который можно увидеть уже в начале следующего года - 8 января. В ленте она играет одну из главных ролей - девушку Полину:

"Я играю женщину, которая привыкла, что у нее все есть, все будет и никогда не наступит переломного момента в жизни, когда придется пойти работать, выйти из зоны комфорта, понять, что не все ее окружение - это настоящие друзья, что даже самые близкие люди могут предавать, делать больно. Вообще очень люблю истории, где присутствует трансформация: когда в начале ты видишь одного человека, а на протяжении всего фильма он меняется. Оказывается, у него добрые глаза, он может сочувствовать, умеет быть слабым, добрым. Эта история как раз об этом".

К тому же в интервью с Маричкой Падалко Екатерина Кузнецова рассказала о состоянии кинематографа в Украине во время полномасштабного вторжения, отношение к украинским актерам, которые до сих пор продолжают сниматься в российских проектах, и об изменениях в гонорарах актрисы.

