Он говорит, что над Черным морем работают в том числе и "Байрактары" с новой "утварью".

Украина методично уничтожает российскую противовоздушную оборону, а оккупированный Крым стал для врага в этом вопросе новой "чернобаевкой".

Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Radio NV. Он подчеркнул, что Крым играет очень важную роль в противовоздушной обороне (ПВО) россиян. Сейчас полуостров и крымский мост - один из трех регионов, куда уехала вся российская ПВО.

"Они сделали кольцо вокруг Москвы, насытили фронт и крымский полуостров. И вот эти три региона забрали вообще всю ПВО "великой империи". В Крыму значительная часть этой ПВО регулярно уничтожается. Мы знаем, что туда они точно даже самые последние системы, но завезут. Там такая большая "чернобаевка" для российской ПВО", - прокомментировал Дикий.

Он пояснил, что Крым прикрывает не только сам себя, поскольку там размещены системы дальнего наблюдения россиян, что является частью главной ПВО, которая должна если не сбивать, то хотя бы фиксировать и вовремя предупреждать о чем-либо, что летит издалека на территорию РФ.

"Соответственно, выбивание каждого из элементов этой большой системы дальнего наблюдения - это открывание коридоров для наших дронов и ракет туда, в глубину "россии-матушки". И то, что мы сейчас наблюдаем под Евпаторией, это именно об этом", - отметил эксперт.

Также речь идет и о системах, контролирующих северо-западную часть Черного моря, подчеркнул Дикий.

"Где вышки Бойко регулярно переходят из рук в руки и там часть под нашим контролем, часть - под российским. Там где остров Змеиный. Там постоянно что-то происходит, оно просто не всегда попадает в медиа, но там постоянно идут операции обеих сторон.... Со стороны Евпатории как раз очень хорошо просматривается именно северо-западная часть Черного моря. Включая вышки и Змеиный. Ну, теперь не просматривается (после очередных ударов по 40-му Командно-измерительному комплексу)", - говорит Дикий.

По его информации, над морем вновь появились беспилотники "Байрактары", которые используются уже с новой "начинкой":

"С них за последнее время зафиксированы запуски нескольких новых видов ракет и бомб, которые ранее никогда с этим видом БПЛА не сочетались".

Ситуация в Крыму

Как сообщал УНИАН, Украина регулярно проводит операции по уничтожению военных объектов россиян в Крыму. Особое внимание уделяется системам противовоздушной обороны оккупантов, радиолокационным станциям. В частности мощный радиолокационный комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" был поражен в августе.

Ранее директор программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук также говорил, что Крымской полуостров является важной частью эшелонированной ПВО, которую создал противник. По его словам, западный Крым - это первый эшелон ПВО для всего юга России. Для того, чтобы наносить удары по Новороссийску, по Кубани, Краснодару, восточному Крыму, надо прорывать именно эту систему обороны. Поэтому, по его словам, "прилетает, первым делом" по Евпатории, Тарханкуту, по "Фиоленту".

