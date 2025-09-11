Специалисты предполагают, что одной из сдач таких судов являются диверсии на подводных объектах.

В ночь на 10 сентября дальнобойные дроны ГУР Минобороны нанесли удар по кораблю проекта MPSV07, который находился вблизи Новороссийска - судно россияне маскировали под "спасательное".

Как пишет Defense Express, на распространенных кадрах зафиксировано поражение его радиоэлектронного оборудования. Несмотря на официальное назначение как многоцелевого спасательного судна, MPSV07 использовался оккупантами как разведывательный корабль. В РФ дооснастили такие суда дополнительным оборудованием и маскируют их надписью Rescuer ("Спасатель"). Благодаря гидролокационным и водолазным комплексам, отмечают аналитики, подобные корабли потенциально могут применять и для диверсий против подводных объектов.

"Учитывая их развитое водолазное и гидролокационное оснащение, можно предположить, что еще одной их задачей являются диверсии на подводных объектах. Такая "маскировка" судна военного назначения под спасательное является нарушением правил и обычаев войны. Если это конечно еще имеет значение и требует объяснения, на фоне методического ежедневного целенаправленного убийства россиянами гражданских, пыток и казней пленных и т.д.", - отмечают эксперты.

Что касается конкретного корабля, то, по данным сервисов мониторинга морского трафика, в районе Новороссийска мог находиться "Спасатель Ильин". В то же время в ГУР заявили, что пораженный корабль ввели в эксплуатацию в 2015 году, что указывает на "Спасатель Демидов", который по данным указанных сервисов сейчас вообще находится в районе Мурманска.

Всего российский флот имеет пять судов проекта MPSV07. Первым стал "Спасатель Карев", введенный в 2012 году, последним - "Спасатель Ильин" в 2023-м. Также строилось еще одно - "Спасатель Грузинский", завершение работ над которым планировали на 2024 год, однако о его вводе в эксплуатацию информации нет.

Удар по российскому кораблю

Как писал УНИАН, 10 сентября спецназовцы ГУР поразили дроном корабль Черноморского флота РФ, который находился возле Новороссийска. В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что успешно атакована дорогостоящая военная цель - корабль проекта многофункциональных судов MPSV07, который был введен в эксплуатацию в 2015 году. Его стоимость - около $60 млн.

По данным украинской разведки, в момент атаки корабль выполнял задачи радиоэлектронной разведки и патрулировал подходы к бухте Новороссийска, где Россия держит носители "Калибров" из состава своего Черноморского флота.

