Крамаров напомнил, что Украина для перехвата российских дронов объединяет большое количество современных средств ПВО.

Только авиации недостаточно для сбивания российских дронов. Об этом заявил военный аналитик Андрей Крамаров в эфире "КИЕВ24".

У эксперта спросили, как он оценивает эффективность сбития российских дронов Польшей и союзниками. По его словам, украинский подход к противодействию вражеским беспилотникам более эффективный.

"Реакция вялая... Почему Украина объединяет одновременно для отбития вот этих атак такое количество современных средств ПВО - дроны-перехватчики, мобильные огневые группы, расконсервация классических зенитных установок, на которые сейчас устанавливаются современные баллистические калькуляторы... Мы пытались это делать, чтобы найти одновременно эффективный и дешевый способ (сбивать дроны - УНИАН)", - объяснил Крамаров.

Видео дня

Аналитик подчеркнул, что поднятие в воздух самых современных истребителей не является панацеей. Он добавил, что есть более эффективные способы сбивать российские "Шахеды".

Британия готова прислать Польше истребители и системы ПВО

Ранее Великобритания заявила о готовности усилить оборону Польши истребителями Typhoon или системой ПВО Sky Sabre после инцидента с российскими истребителями, которые атаковали страну в ночь на 10 сентября. Министр обороны Британии Джон Хили поручил военным "рассмотреть варианты усиления противовоздушной обороны НАТО над Польшей" после инцидента.

Во время семичасовой атаки было сбито по меньшей мере четыре аппарата силами польских и голландских истребителей, итальянского самолета AWACS и немецкой системы Patriot.

Вас также могут заинтересовать новости: