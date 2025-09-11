Кp-индекс будет держаться на уровне около 3 баллов.

11 сентября на Земле сохранится спокойная геомагнитная обстановка. По данным сервисов космической погоды, Кp-индекс будет держаться на уровне около 3 баллов. Это ниже порога магнитной бури, которая начинается только с уровня 5.

Таким образом, серьезных возмущений магнитного поля не ожидается. День пройдет без заметных геомагнитных штормов, а значит, влияние солнечной активности на самочувствие людей и работу техники будет минимальным.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури классифицируют по специальной шкале, которая отражает силу возмущений в магнитосфере Земли. Основа этой системы — планетарный Kp-индекс, который измеряет уровень геомагнитной активности от 0 до 9. На его базе выделяют пять категорий бурь: от G1 до G5.

Видео дня

Бури уровня G1 считаются слабыми, они фиксируются при Kp-индексе 5 и встречаются достаточно часто. Обычно они не несут серьезных угроз, хотя метеочувствительные люди могут их почувствовать

G2 — это умеренные бури (Kp=6). Они уже могут влиять на энергосистемы в северных широтах и вызывать перебои в работе радиосвязи.

G3 — сильные возмущения (Kp=7), при которых заметны сбои в радиосистемах и навигации, а на средних широтах появляются полярные сияния.

G4 — очень сильные бури (Kp=8), способные вызывать повреждения в энергосетях и спутниковых системах.

G5 — экстремальные магнитные бури (Kp=9), которые происходят крайне редко, но могут привести к масштабным сбоям связи и спутниковой навигации.

Вас также могут заинтересовать новости: