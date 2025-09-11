Бланар заявил, что эти беспилотники, вероятнее всего, были предназначены для нападения на Украину.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар считает, что российские дроны, которые в ночь на 10 сентября залетели в воздушное пространство Польши, вероятнее всего, должны были атаковать Украину. Об этом пишет Euractiv.

"Я хочу верить, что беспилотники, которые вторглись на территорию Польши, не были предназначены для нападения на Польшу, а должны были оказаться на территории Украины", - сказал Бланар.

В издании отметили, что заявление главы МИД Словакии вызвало гнев общественности и оппозиции, которая недавно объявила о возобновлении массовых антиправительственных протестов. В частности, экс-министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что Бланар "потерял связь с реальностью".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и министр обороны Роберт Калиняк назвали нарушение воздушного пространства Польши "серьезным инцидентом". Они не стали прямо обвинять Россию, но подчеркнули, что необходимо тщательно расследовать этот инцидент.

"Абсолютно необходимо объективно оценить, было ли это преднамеренным или случайным, и под чьим контролем находились беспилотники", - подчеркнул Фицо.

Глава МИД Словакии призвал простить России все преступления

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что полномасштабная война между Украиной и Россией не имеет военного решения и должна быть урегулирована дипломатическим путем. По его словам, нужно искать диалог с РФ, а может даже простить все, что произошло.

Тем не менее Бланар напомнил, что у России нет подлинного интереса к миру. Он считает, что Москва не захочет садиться за стол переговоров, пока добивается успехов на поле боя.

