Канцлер Германии признал, что воздушная оборона НАТО в Польше сработала недостаточно эффективно и требует существенного усиления.

Вторжение российских дронов в Польшу выявило серьезные проблемы в системе противовоздушной обороны НАТО в Европе. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в среду вечером в Берлине, сообщает Politico.

"Прежде всего, я хотел бы отметить, что европейская воздушная оборона, воздушная оборона НАТО, сработала, но, конечно, не так хорошо, как должна была, чтобы предотвратить вовремя вторжение такого большого количества дронов в воздушное пространство Польши", - сказал Мерц.

Он подчеркнул, что этот инцидент станет темой обсуждения среди союзников. "Это вызовет дискуссии в НАТО. Это также вызовет дискуссии в Европейском Союзе", - отметил канцлер.

Мерц также пообещал, что Берлин и в дальнейшем будет настаивать на усилении оборонных возможностей: "Мы есть и будем оставаться решительными в намерении значительно повысить боеготовность и оборонительные возможности европейской части НАТО".

Налет дронов РФ на Польшу

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Россия осуществила массированную атаку дронами, часть из которых вошла в воздушное пространство Польши. По словам министра иностранных дел Радека Сикорского, зафиксировано 19 беспилотников, что стало основанием для обсуждения в рамках статьи 4 НАТО. В Москве заявили, что не намеревались бить по польским целям, однако инцидент рассматривают как сознательное испытание системы безопасности альянса.

Ночная атака российских беспилотников по Польше стала беспрецедентным сигналом, который заставляет США и Европу переосмыслить собственную безопасность. Колумнист Bloomberg Марк Чемпион выделяет как минимум пять ключевых уроков из этого события.

