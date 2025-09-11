Продажа билетов открыта в мобильном приложении "Укрзализныци", на сайте и в кассах вокзалов.

Государственная "Укрзализныця" назначает курсирование дополнительных поездов из Киева во Львов и из Львова в Одессу на осенний период. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Курсирование дополнительных поездов:

№168/167 Львов - Одесса. Отправление из Львова и Одессы - 14 и 21 сентября;

№243/244 Киев - Львов. Отправление из Киева и Львова - 14, 19, 20, 21, 26, 27 сентября;

№289/290 Киев - Львов. Отправление из Киева и Львова - 28 сентября.

В УЗ обратили внимание, что на маршруте будут курсировать купейные вагоны, адаптированные для дневных поездок в сидячем формате. При покупке билетов советуют внимательно просматривать схему расположения мест: нечетные номера - места у окна, четные номера - места ближе к проходу.

Актуальное расписание движения поездов с датами, периодичностью курсирования и промежуточными остановками можно посмотреть на официальном сайте УЗ во вкладке "Расписание движения назначенных пассажирских поездов".

В сентябре сообщалось, что "Укрзализныця" обновила правила перевозки домашних любимцев, чтобы сделать путешествия для пассажиров и животных удобными и безопасными.

Ранее сообщалось, что УЗ назначила поезд сообщением Киев - Полтава, который будет курсировать с 3 по 29 сентября по нечетным числам. В компании обратили внимание, что в Полтаве поезд будет прибывать и отправляться с Киевского вокзала. Остановки: Гребенка, Лубны, Миргород.

