Теперь через приложение можно подать рапорт на получение статуса УБД.

В приложении "Армия+", которое предназначено для военных, появилась возможность подать 5 новых видов рапортов, связанных с получением документов, выплатами и отпуском. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Среди новых рапортов:

Рапорт на документы для получения статуса участника боевых действий,

Рапорт на изменение реквизитов карточки,

Рапорт на изменение получателя средств,

Рапорт на справку о составе семьи,

Рапорт на отпуск по уходу за ребенком (до 6 лет).

"Рапорты подаются за несколько минут. Они имеют исчерпывающие инфосправки, которые дают лаконичные и понятные советы и объяснения, какие документы могут понадобиться при подаче рапорта. Сами рапорты созданы с четким алгоритмом подачи, а каждый шаг имеет подсказки, которые помогут отправить его командиру без ошибок", - отметили в Минобороны.

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Накануне нардеп Александр Федиенко сообщил, что тех военнообязанных, которые до 5 июня должны пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), но не сделают этого, может ждать штраф.

В то же время в Минобороны рассказали, что только 7% ограниченно годных, которые прошли повторное ВВК, признают непригодными к военной службе. Еще примерно такое же количество признается полностью годными, отметил Лазуткин.

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