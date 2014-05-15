На Днепропетровщине неизвестные обстреляли авто и подожгли дом соседа Царева

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

Информация о нападении на жилье и стрельбе поступила от местных жителей. «Работники Днепропетровского райотдела милиции выехали на место происшествия и установили, что в 18:30 к дому, принадлежащему 42-летнему частному предпринимателю, подъехали 2 микроавтобуса. Из них выпрыгнули 8 вооруженных мужчин в камуфляжной одежде, которые перелезли через забор и произвели несколько выстрелов по стоявшему во дворе автомобилю. Потом они разбили окна на первом этаже двухэтажного дома, проникли в него и подожгли здание. После этого нападающие сели в автомобили и скрылись в неизвестном направлении», - говорится в сообщении ОСО.

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В результате пожара повреждены гараж и баня, находившиеся на первом этаже дома. В целом площадь пожара составила около 40 кв. м. Пострадавших нет.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Нападающим грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.