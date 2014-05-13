В Северодонецке неизвестные в камуфляжной форме похитили списки избирателей

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Луганской области

“Сегодня в дежурную часть Северодонецкого городского отдела ГУ МВД Украины в Луганской области поступило сообщение от начальника отделения ведения государственного реестра избирателей на пост президента Украины по территориальному округу №113 о том, что в 11.40 в один из кабинетов Северодонецкого исполнительного комитета вошли трое неизвестных мужчин в камуфляжной одежде, в бронежилетах, без оружия, и похитили списки избирателей этого округа на бумажных носителях”, - сообщили в Отделе связей с общественностью.

На месте события работает следственно-оперативная группа.